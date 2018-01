“Ik wilde mijn stad zuiveren”: seriedoder die in cel zit voor 22 moorden staat terecht in 59 nieuwe, gruwelijke dossiers Koen Van De Sype

Bron: News.com.au, The Mirror, AFP 3 RV Seriemoordenaar Mikhail Popkov. Links een beeld van hem en zijn vrouw uit de oude doos. Aan de oppervlakte leek hij een degelijk politieman en toegewijde huisvader. Een voormalig politieman die een levenslange celstraf uitzit voor de gruwelijke moord op 22 vrouwen, staat in de Russische stad Irkutsk terecht voor 59 nieuwe feiten. Als Mikhail Popkov (53) veroordeeld wordt, zal hem dat de ergste seriedoder maken uit de moderne geschiedenis van Rusland.

Het proces ging woensdag van start met het voorlezen van de aanklachten en gaat deze week verder. Het verloopt achter gesloten deuren zodat de details van de vreselijke feiten niet bekend zouden raken, zo meldt het nieuwsagentschap Interfax.

Weerwolf

Popkov – die de bijnaam ‘De Weerwolf’ kreeg – sloeg toe in een periode van 18 jaar, tussen 1992 en 2010. Hij noemde zichzelf een “schoonmaker” en trok erop uit in de straten van Angarsk, Siberië: “Ik wilde mijn stad zuiveren van prostituees”, verklaarde hij achteraf. “Ze lieten hun mannen en kinderen thuis achter en gingen feesten alsof het de laatste dag van hun leven was.” (lees hieronder verder)

RV Twee van de slachtoffers van Popkov.

De meeste van zijn slachtoffers waren echter geen sekswerkers, maar familievrouwen met gezinnen. Een van hen was een lerares in de muziekschool van zijn dochter Katya. In een interview met nieuwssite Meduza vorige maand vertelde hij dat hij zijn slachtoffers zocht in restaurants en nachtclubs, waar hij na zijn diensturen in politie-uniform naar binnen ging. Hij sprak vrouwen aan die dronken waren of een – naar zijn mening – moreel verwerpelijk leven leidden en bood hen een “veilige” rit naar huis aan, vaak in zijn dienstvoertuig. Maar wie instapte, stond iets heel anders te wachten.

Bijl

Hij reed met zijn slachtoffers naar verlaten plaatsen, waar hij hen verkrachtte en vermoordde met een hamer, een bijl, een mes of een schroevendraaier. Soms had hij nadien nog seks met de lijken. Hij liet vervolgens de naakte en in stukken gesneden lichamen achter, zodat ze later gevonden zouden worden. Wat hem in de media al snel de bijnaam ‘De Weerwolf’ gaf. (lees hieronder verder)

RV Popkov met zijn vrouw Elena.

Omdat hij aan de oppervlakte een degelijk politieman en toegewijde huisvader leek, slaagde Popkov er twee decennia lang in om aan enige verdachtmaking te ontsnappen. Ook toen hij in 1998 met pensioen ging bij de ordediensten, ging hij door met moorden. De politie negeerde systematisch bewijsmateriaal dat erop kon wijzen dat de seriemoordenaar iemand uit eigen rangen kon zijn.

Zo getuigde een slachtoffer dat aan zijn aanval ontsnapte – Svetlana M. – dat ze mee was genomen door een politieman in een politiewagen. Hij had haar meegevoerd naar een bos, haar verplicht om zich uit te kleden en haar vervolgens met haar hoofd tegen een boomstronk geslagen. De vrouw van Popkov gaf hem echter een alibi en het spoor werd vervolgens opgeborgen.

Griezelig

Zelf verklaarde hij achteraf dat hij niet bang was dat hij ooit gevat zou worden. “Ik ging altijd op dezelfde manier tewerk en deed het steeds koelbloediger. Ik had mezelf helemaal onder controle en besefte dat het helemaal niet zo griezelig was. Ik viel ook alleen vrouwen aan die zich gedroegen alsof het hen niets kon schelen waar we heengingen en die alleen dachten aan feestvieren”, zei hij aan Meduza. (lees hieronder verder)

Hij werd uiteindelijk gevat in 2012, toen onderzoekers de dossiers opnieuw doorlichtten en een DNA-onderzoek uitvoerden bij 3.500 politiemensen die met een wagen reden van het type waarvan sporen waren gevonden op de plaats van de misdaden. Het DNA van Popkov matchte met genetisch materiaal dat gevonden was op enkele van de slachtoffers. Later ging hij met de speurders naar de plaatsen waar enkele van de moorden gebeurden en toonde hij hen waar lichamen begraven lagen.

Overspel

Zelf verklaarde hij dat hij aan het moorden ging omdat hij zijn vrouw Elena verdacht van overspel. Opmerkelijk was wel dat hij vrouwen zocht die leken op zijn moeder, die hem in zijn jeugd volgens hem mishandeld zou hebben. “Hij is een moordzuchtige maniak en heeft een oncontroleerbare drang om te doden”, aldus onderzoeker Yevgeny Kerchevsky. “Ondanks zijn persoonlijkheidsstoornis, werd geoordeeld dat hij niet psychisch ziek is en dat hij verantwoordelijk is voor zijn misdaden.” (lees hieronder verder)

Popkov werd in 2015 uiteindelijk veroordeeld voor 22 van de moordzaken, die waren bewezen. In een van de zaken had hij een vrouw onthoofd, in een ander een hart eruit gehaald. Begin vorig jaar bekende hij nog 59 andere moorden en daarvoor staat hij nu dus voor de rechter.

“Hij noemt de plaatsen waar de lichamen begraven liggen. Wij zoeken ze op en checken of het klopt wat hij vertelt”, aldus speurder Andrei Bunayev in de Britse krant The Mirror. “Hij zegt heel duidelijk wat en wanneer hij alles gedaan heeft. Wij zoeken er de bewijzen voor.”

Gevangenis

Er wordt echter gedacht dat Popkov zijn bekentenissen rekt, zodat hij niet zou worden overgebracht naar de Siberische gevangenis waar hij zijn uiteindelijke straf zal moeten uitzitten. (lees hieronder verder)

Als hij veroordeeld wordt voor alle 81 moorden, zou hem dat de twijfelachtige eer geven de ergste seriedoder te zijn uit de moderne geschiedenis van Rusland. Hij zou dan meer slachtoffers hebben gemaakt dan Andrei Chikatilo – ‘De Slager van Rostov’ – die tussen 1978 en 1990 zeker 52 vrouwen en kinderen verkrachtte, vermoordde en verminkte. En Alexander Pichushkin – ‘De Schaakbordmoordenaar’ – die minstens 48 maar mogelijk 60 oude dakloze mannen doodde door hen te lokken met gratis wodka.

Wereldwijd

Hij zou wereldwijd ook maar enkele andere seriedoders moeten laten voorgaan. De Colombiaan Luis ‘Het Beest’ Garavito, die 138 kinderen folterde, verkrachtte en vermoordde. Diens landgenoot Pedro ‘Het Monster van de Andes’ Lopez, die 80 meisjes doodde maar er vermoedelijk in totaal 300 ombracht. En de Amerikaan Gary Leon Ridgway – ook bekend als ‘de Green River Killer’ – die veroordeeld werd voor 48 moorden, maar verantwoordelijk wordt geacht voor meer dan 90 feiten.

AP, Archief HLN Andrei Chikatilo en Alexander Pichushkin.

REUTERS Luis Alfredo Garavito.

AP Gary Leon Ridgway.