“Ik was zijn gezaag om seks beu”: Angelika saboteert kajak verloofde en kijkt toe hoe hij langzaam verdrinkt Koen Van De Sype

17u14

Bron: Daily Mirror, New York Times 84 Facebook Ze hielden allebei van het buitenleven en de Amerikaanse Vincent Viafore (46) was zich dan ook van geen kwaad bewust toen hij samen met zijn verloofde Angelika Graswald (37) de Hudsonrivier in New York op peddelde. Ook niet van het feit dat de vrouw in de kajak naast de zijne hem eigenlijk dood wilde.

Haar telefoontje naar de hulpdiensten kwam op 19 april 2015, rond half acht ‘s avonds. De vrouw die de operator hoorde aan de andere kant van de lijn, klonk helemaal in paniek en gilde om hulp vanuit het ijskoude water. “Mijn verloofde is in de rivier gevallen”, zei ze. “Het waait hard en de golven worden steeds hoger. Ik raak niet tot bij hem. Hij drijft steeds verder weg. Hij zal verdrinken.” Daarop hoorde de hulpverlener hoe ze ‘Hou vol, liefste!’ schreeuwde. Even later zei ze dat ze hem niet meer zag.

Reddingswerkers

Reddingswerkers snelden ter plaatse en haalden Angelika uit het water. Terwijl zij behandeld werd voor onderkoeling, zochten ze verder naar Vincent. Met boten en helikopters werd de hele rivier afgespeurd, maar zonder resultaat. De volgende dag werd de blauwe kajak van de man gevonden, vlakbij Plum Point, waar het koppel de dag voordien zijn excursie naar Bannerman’s Island was begonnen. (lees hieronder verder)

Facebook

De onderzoekers fronsten toen ze hoorden dat Angelika niet echt aan het rouwen was. Ze had een video van zichzelf op sociale media gezet waarin ze te zien was terwijl ze het ene rad na het andere maakte en een foto van zichzelf in een kajak met de commentaar: ‘Had ik maar harder kunnen peddelen, verdorie.’

Nanny

De rechercheurs onderzochten daarop haar achtergrond. De vrouw uit Letland bleek in 2000 naar de Verenigde Staten gekomen te zijn als nanny en werkte in een restaurant toen ze projectmanager Viafore leerde kennen. Ze waren allebei al twee keer gescheiden en het leek te klikken. Na enkele weken gingen ze samenwonen in Poughkeepsie, New York. Zes maanden later waren ze verloofd. (lees hieronder verder)

Facebook

Angelika werd binnengebracht voor verhoor en ze vertelde de speurders in detail wat er de dag van het ongeluk was gebeurd. Ze zei dat ze wat tijd met Vincent had doorgebracht op Bannerman’s Island en nadat ze wat biertjes hadden gedronken, waren ze aan de terugtocht begonnen. Maar eenmaal op het water werden de golven steeds ruwer. Ze gaf toe dat ze op zeker moment zowel haar peddels als die van haar verloofde in haar boot had. En deed toen de schokkende mededeling dat de stop in de bodem van de kajak van Vincent verdwenen was. Ze zei dat ze die er maanden eerder zelf had uitgehaald.

Verhoor

Tijdens het verhoor – dat 11 uur duurde – onthulde Angelika ook dat er problemen waren in haar relatie met Vincent. Volgens haar was hij dominant en zette hij haar onder druk met zijn aanhoudende vraag om seks en zelfs een triootje. Dat laatste wilde ze echt niet. "We maakten er ruzie over", zei de vrouw aan de speurders. "Het maakte me boos. Ik was zijn gezaag over seks echt beu. Ik had het gevoel dat ik vastzat in onze relatie. Ik wenste soms dat ik dood was. Ik wilde zo graag vrij zijn." (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

En Angelika bleek nóg een motief te hebben om haar verloofde dood te willen. Hij was goed verzekerd: ze zou 210.000 euro krijgen als hij stierf. Toen ze de vraag kreeg of ze opgelucht was dat hij er niet meer was, antwoordde ze bevestigend. En toen de speurders haar vroegen of ze de stop uit de kajak van Vincent had gehaald omdat ze wilde dat hij zou sterven, klonk het: ‘Ja, op zeker moment, ja.’

Doodslag

De vrouw werd in staat van beschuldiging gesteld voor doodslag, maar pleitte toch onschuldig. Angelika’s advocaten voerden aan dat de ondervraging te lang had geduurd en haar bekentenissen afgedwongen waren. Ook de taal zou een barrière geweest zijn. Ze hadden ook enkele experts aan hun kant die zeiden dat het water koud was, de golven hoog waren, dat Vincent had gedronken en zijn reddingsvest niet aan had gehad. En hij was ook met het gat in de kajak probleemloos náár het eiland gepeddeld. (lees hieronder verder)

Facebook

Op 23 mei 2015 werd het lichaam van Vincent opeens gevonden. Door een visser, anderhalve kilometer van Bannerman’s Island. Volgens de autopsie die volgde, was hij verdronken en had hij een hoeveelheid alcohol in zijn lichaam die gemaakt zou hebben dat hij zich niet goed kon bewegen in het water.

Tegen alle verwachtingen in pleitte Angelika in juli vorig jaar plots schuldig aan het minder zware ‘dood door schuld’. Het verwijderen van de stop zou tot de dood van Vincent hebben geleid, maar alleen in combinatie met de andere factoren, zoals het weer en het drinken. Volgens haar verdediging was het een ongeluk. Zelf bleef ze volhouden dat ze van Vincent hield en geen moordenaar was.

Peddels

Volgens de openbare aanklager had ze echter effectief schuld aan de dood van Vincent door de plug en zijn peddels weg te nemen. Ze zou ook 20 minuten gewacht hebben voor ze de hulpdiensten belde en met opzet haar eigen kajak hebben doen omslaan. (lees hieronder verder)

Facebook

In november werd de vrouw uiteindelijk veroordeeld tot een celstraf van 16 maanden tot 4 jaar. Omdat ze al zo lang in voorarrest had gezeten, kwam ze - na in totaal 32 maanden cel - kort voor de jaarwisseling vrij. Ze riskeert wel nog uitgezet te worden naar Letland. (lees hieronder verder)

Photo News

Photo News

De familie van Viafore las intussen een verklaring voor die zei dat Vincent het niet verdiend had om zo te sterven. “Als ik denk aan de laatste momenten van mijn broer, denk ik aan de pijn die hij moet gevoeld hebben”, aldus zijn zus Laura Rice. “Ik stel me dan voor hoe hij probeerde om de onderkoeling te overleven in de ijskoude rivier. Verward en niet begrijpend waarom de vrouw die zei dat ze van hem hield en met hem wilde trouwen, niets deed om hem te helpen.”

Facebook