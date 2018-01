“Ik schreef open brief aan CEO van bedrijf waar ik werkte om lage lonen aan te klagen. Het verwoestte mijn leven” Koen Van De Sype

23 januari 2018

12u38

Bron: The New York Post 17 Talia Jane (27) was het beu. Beu dat ze elke maand moest krabben om rond te komen ondanks het feit dat ze zeker 40 uur per week werkte. En beu dat ze ondanks haar sobere leven de schulden opstapelde. Daarom besloot ze een open brief te schrijven aan de CEO van het bedrijf waar ze werkte. Om de extreem lage lonen aan te klagen. De brief ging viraal op sociale media. En hij verwoestte haar leven.

Het was eind 2015 toen de Amerikaanse aan de slag ging op de klantendienst van Eat24, de app waarmee je eten kan laten leveren en die toen nog in handen was van restaurantrecensieapp Yelp. Ze werkte in het hoofdkwartier van het bedrijf in San Francisco. Haar taak: telefoontjes, berichten en e-mails beantwoorden van klanten en restaurants, op elk mogelijk moment van de dag.

Schulden

Voor haar werk kreeg ze een maandloon van 1.197 euro. Het grootste deel daarvan (1.016 euro) ging op aan de huur van een flat 48 kilometer verderop. “Het was het enige appartement dat ik kon vinden dat maandelijks opzegbaar was”, vertelt ze zelf. “Naar het werk pendelen kostte me nog eens 184 euro per maand, waardoor ik voor een deel van mijn basisbehoeften al meer uitgaf dan ik verdiende.” Ze ging daarop op zoek naar iemand om een flat mee te delen, om de kosten te beperken. Maar intussen liepen de schulden op haar kredietkaarten – die elk een limiet hadden van zo’n 4.000 euro – op. (lees hieronder verder)

Op het werk presteerde ze intussen wel prima. Ze kreeg een goede evaluatie en haar manager vroeg haar of Yelp haar een plezier kon doen met iets. “Ik verdien niet genoeg om te overleven”, antwoordde ze. De man vertelde haar dat hij het begreep en dat iedereen in het bedrijf hetzelfde probleem had. “Maar jammer genoeg kunnen we daar niets aan doen”, klonk het.

Zes maanden later begon de toestand kritiek te worden voor Talia. Ze verdronk in de schulden en leefde op fastfood dat ze op haar werk bijeenscharrelde. Een sociaal leven had ze niet, ze trilde de hele tijd van de stress en had het gevoel dat ze het allemaal niet meer onder controle had. Ze merkte dat ze inderdaad niet de enige was met problemen om rond te komen toen ze aan het prikbord op kantoor een oproep om hulp las van iemand die schreef: ‘Ik sta op het punt om dakloos te worden’.

Platzak

Op 19 februari 2016 besloot ze dat het genoeg was geweest. “Ik was platzak, uitgeput en gefrustreerd omdat Yelp weigerde naar zijn personeel te luisteren”, zegt ze. “Ik stond in mijn keuken te wachten tot mijn rijst zou koken en dacht: ‘Dit is waanzin.’ Daarop klapte ik mijn laptop open en schreef ik op het blogplatform medium.com een open brief aan mijn CEO Jeremy Stoppelman om de lage lonen van mij en mijn collega’s aan te kaarten. Het verwoestte mijn leven.” (lees hieronder verder)

Talia schreef hoe iedereen bij het bedrijf worstelde om de eindjes aan elkaar te knopen. Dat mensen bij hun ouders bleven wonen of bijbaantjes zochten. Iemand begon zelfs een geldinzamelingsactie omdat ze de huur niet meer kon betalen. ‘Is het niet ironisch’, vroeg ze zich af. ‘De werknemers van je app waarmee je eten levert en die je voor 245 miljoen euro kocht, kunnen zich geen eten permitteren.’ “Ik had niets, dus ik had niets te verliezen door mijn gedacht te zeggen. Dacht ik toch. Ik was mis.”

Ze deelde de link op Twitter met de commentaar: “Ik kan hier mijn job door verliezen. Het zou leuk zijn als je het wilde delen, dan word ik toch ontslagen met een knal en weet iedereen waarom.” Enkele minuten later was de post al een gigantische hit. Twee uur later kon ze niet meer in de mailbox van haar werk. En kreeg ze plots telefoon van haar manager en HR. ‘Na je post lijkt het ons beter om elke onze eigen weg te gaan’, klonk het. Ze zou nog een ontslagvergoeding krijgen van 817 euro en dat was dat.

Tsunami

Toen Talia op Twitter meldde dat ze ontslagen was, veranderde de golf van reacties in een tsunami. Dagenlang werd ze ermee overstelpt. Mensen van wie ze al jaren niets meer gehoord had, stuurden haar plots berichtjes en ex-collega’s bewonderden haar voor haar lef. Ze kreeg aanvragen voor tv-interviews, maar besloot daar niet op in te gaan omdat ze niet wilde overkomen als geldwolf. Ze postte wel een berichtje dat ze op zoek was naar een nieuwe baan en dat ze wat hulp kon gebruiken. En wie wilde kon ook geld storten op twee speciale rekeningen, om haar door de moeilijke periode heen te helpen. (lees hieronder verder)

Dat laatste lokte echter een nieuwe golf van reacties uit en deze keer waren ze vernietigend. Er werd haar verweten dat ze een slecht voorbeeld was en dat ze zichzelf een trap onder haar achterste moest geven en moest stoppen met klagen. “Je bent een jonge, blanke en Engelstalige vrouw. Je vraagt om geld aan vreemden terwijl je gewoon zit te wachten op een comfortabele job. En onderwijl klaag je de hele tijd over het establishment”, klonk het onder meer. Ook die commentaar ging viraal. Talia werd plots afgeschilderd als een oplichtster en profiteur.

Stof

Een maand later – toen het stof wat was gaan liggen – besloot Talia alles te verkopen wat ze bezat en met de 650 euro opbrengst kocht ze een enkeltje naar New York City. Samen met een vriendin ging ze er op zoek naar een betaalbare flat en die vond ze in Brooklyn. Ze betaalde de waarborg met geld dat ze had verdiend als freelance schrijfster. Daarop begon ze tientallen sollicitatiebrieven rond te sturen.

Ze kreeg uiteindelijk antwoord van één bedrijf: Starbucks. Daar zeilde ze probleemloos door de aanwervingsprocedure, maar toen HR op het einde te weten kwam dat zij de vrouw was achter de virale open brief aan de CEO van Yelp, kreeg ze meteen de deur.

Afwasser

Uiteindelijk ging ze aan de slag als afwasser. Dat combineerde ze een jaar lang met schrijfopdrachten en andere baantjes. Haar ontslagvergoeding en de 4.900 euro die ze in totaal aan giften had ontvangen, waren er al snel door. “Ik werkte vaak 16 uur per dag en probeerde tussen de shifts door een beetje te slapen”, vertelt ze. “Zo veel mensen hadden me lui genoemd. Ondanks het feit dat ik wist dat het niet waar was, voelde ik een enorme drang om hun ongelijk te bewijzen.” (lees hieronder verder)

De gevolgen van haar virale bericht bleven echter ook komen. Ze werd in verschillende publicaties, boeken en televisieprogramma’s steeds opnieuw aangehaald als slecht voorbeeld van millennials en hun werkethiek. “Op een van die dagen werd mijn bankkaart geweigerd in de supermarkt. Ik ging naar huis, ging op de grond liggen en liet mijn tranen de vrije loop. Ik had het gevoel dat ik voor de rest van mijn leven gebrandmerkt zou zijn”, vertelt ze.

“En toch, wat iedereen uit het oog leek te verliezen was het feit dat mijn open brief wel had gewerkt”, gaat ze verder. “Het management bij Yelp ondervroeg de werknemers op de klantendienst toen mijn oproep viraal ging en 150 van hen bevestigden wat ik geschreven had. Op 28 april 2016 verhoogde het bedrijf de lonen op de klantendienst van 10 naar 11,4 euro per uur. Werknemers kregen ook 10 extra dagen betaald verlof bovenop de vijf die ze hadden en 11 dagen betaalde vakantie. Mijn oud-collega’s wezen in de media naar mij als de klokkenluider die ervoor had gezorgd dat hun leven beter werd.”

Smoothiebar

Vandaag is Talia nog altijd aan de slag als afwasser. Ze combineert dat met werk in een smoothiebar. “Ik kijk altijd uit naar andere carrièremogelijkheden en zou graag schrijfster worden in de comedy-branche. Ik heb het nog altijd niet makkelijk om rond te komen, maar ik slaag er toch in om het hoofd boven water te houden”, zegt ze. “Als ik alles over zou kunnen doen, zou ik ondanks de kritiek die ik kreeg omdat ik voor mezelf en mijn collega’s opkwam, hetzelfde doen. Mijn brief heeft mijn leven verwoest. Maar het was het waard.”