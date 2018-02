“Ik denk elke dag aan hen”: moordenaar Holly en Jessica spreekt voor eerst in 10 jaar op opnames vanuit gevangenis Koen Van De Sype





Bron: The Sun 0 De man die de Britse meisjes Holly Wells en Jessica Chapman vermoordde in 2002, heeft voor het eerst in 10 jaar gesproken. Ian Huntley (44) zit twee keer levenslang uit in een zwaarbeveiligde gevangenis in Durham en is te horen op een opname die de Britse krant The Sun in handen kreeg. Hij vertelt daarin hoe zwaar het leven in de gevangenis is. En dat hij spijt heeft.

Holly en Jessica zouden dit jaar 26 geworden zijn, maar daar stak Huntley in augustus 2002 een stokje voor. De meisjes – die toen 10 waren – droegen hetzelfde shirt van Manchester United toen ze van een barbecue vertrokken om snoep te gaan kopen. Niemand zag hen levend terug.

Bossen

Schoolconciërge Huntley lokte hen mee naar zijn huis in Soham, vermoordde Holly in bad en achtervolgde daarna Jessica die probeerde te ontsnappen. Ook haar doodde hij. Hij verborg hun lichamen in zijn Ford Fiesta en dumpte ze de volgende dag in de bossen. De daaropvolgende dagen speelde hij de vermoorde onschuld: hij gaf tv-interviews als laatste die de meisjes levend had gezien en deed alsof hij meezocht naar hen. Zijn ex-vriendin Maxine Carr gaf hem een vals alibi. (lees hieronder verder)

Maar Huntley maakte fouten. Zo vroeg hij aan een journalist of de kleren van de meisjes gevonden waren, terwijl nooit gezegd was dat die waren verwijderd. Uiteindelijk werd hij aangehouden en de speurders vonden vezels van de shirts van de meisjes overal in zijn huis. Hij werd tijdens zijn proces schuldig bevonden en moet minstens 40 jaar in de gevangenis zitten.

Tape

Het is van daar dat de tape komt die nu is opgedoken. Huntley is daarop voor het eerst in 10 jaar te horen en hij klinkt emotioneel als hij zich verontschuldigt voor de pijn die hij veroorzaakt heeft. “Het spijt me ongelofelijk. De mensen van Soham namen me op in hun gemeenschap en vertrouwden me”, zegt hij. “Ze gaven me een huis en een job en ik heb hen op de ergst mogelijke manier verraden. Ik heb ook spijt van de pijn die ik de familie en vrienden van Holly en Jessica heb aangedaan. En de pijn die ik mijn eigen familie en vrienden aandeed. Ik vind het erg om te lezen dat ik geen spijt heb. Dat ik er nog altijd van geniet. Dat is niet zo.” (lees hieronder verder)

“Ik weet dat de meisjes dit jaar 26 zouden zijn geworden en dat ze zelf een gezin en een job zouden hebben gehad. Ik dacht er ook aan op hun 21ste verjaardag en op hun 18de. Ik denk elke dag aan hen. En ik kan er niets meer aan veranderen. Ik kan die dag niet uitwissen. Ik weet ook dat het niet uitmaakt wat ik zeg, dat het niets zal veranderen aan wat de mensen over me denken. Maar ik wil wel de waarheid zeggen. En ik heb er geen belang meer bij om te liegen. Ik weet dat ik nooit meer vrijkom. Dat heb ik aanvaard vanop dag één.”

Opzet

Op de tape zegt de moordenaar ook dat hij Jessica met opzet doodde zodat ze geen alarm zou slaan. Maar hij houdt vol dat Holly per ongeluk stierf in bad. “Ik blijf erbij dat de eerste omkwam bij een ongeval. Ok, bij de tweede panikeerde ik toen ze het huis probeerde te verlaten. Ik heb in de rechtszaal beweerd dat ik instinctief handelde, maar ik wist dat ik haar tegen moest houden.” (lees hieronder verder)

Op de tape vertelt de moordenaar ook hoe hij tegenwoordig zijn dagen slijt: met schilderen, kruiswoordraadsels oplossen, scrabble en schaak spelen. In het weekend bestelt hij frieten van buiten de gevangenis, omdat hij het eten binnen de muren “slecht” vindt. “De gevangenis is een vreemde plek”, klinkt het. “Je maakt er kennissen eerder dan vrienden. Twee tot drie anderen noem ik vrienden. Maar dat zouden we nooit zijn buiten de gevangenis.”

Hij houdt zich naar eigen zeggen ver van kranten en documentaires die een blik bieden op de buitenwereld. In de plaats denkt hij na over zijn misdaden, die hem naar eigen zeggen blijven achtervolgen. “Ik zit nu bijna 16 jaar in de gevangenis en heb bijna helemaal de voeling verloren met wat er zich buiten deze muren afspeelt. Het is vreselijk om bekend te zijn in de gevangenis. Eenmaal iedereen wist waarom ik hier zat… Ik probeer me zo low profile te houden als mogelijk.”

Gezondheid

Met zijn gezondheid gaat het volgens hem slecht. Hij probeerde al verscheidene keren zelfmoord te plegen. “Ik heb zelfs in coma gelegen”, vertelt hij. “Ik heb veel gezondheidsproblemen en die worden steeds erger. En niemand weet wat er precies aan de hand is met me. Mijn lichaam reageert ook vreemd op medicijnen. Stress, is de enige uitleg die ik krijg.”