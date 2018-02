“Hij sleurde me naakt van onder de douche”: ex-vrouwen doen boekje open over topmedewerker van Trump en nieuwe vriend Hope Hicks Koen Van De Sype

07 februari 2018

11u20

Bron: Daily Mail 3 “Hij sleurde me naakt en druipend van het water van onder de douche en begon tegen me te schreeuwen.” Jennifer Willoughby (39) – de tweede echtgenote van de personeelschef van het Amerikaanse Witte Huis, Rob Porter (40) – heeft getuigd over haar voormalige relatie nadat bekend raakte dat haar ex een nieuwe vriendin heeft. En niet zo maar iemand: Hope Hicks (29), de communicatiedirecteur van het Witte Huis. Ook de eerste vrouw van Porter heeft intussen getuigd over haar “gewelddadige” relatie met de man.

Willoughby deed haar verhaal exclusief aan de Amerikaanse poot van de krant Daily Mail. Vorige week meldde die dat Rob Porter en Hope Hicks kussend in een taxi waren gespot op weg naar haar appartement. Willoughby heeft nu een waarschuwing voor zijn nieuwe liefde. Ze getuigde over hoe ze zelf destijds “over eieren liep” uit schrik voor zijn “explosieve woede-uitbarstingen”.

Uitbarsting

Het koppel trouwde eind 2009, maar al op hun huwelijksreis naar Myrtle Beach - tussen kerst en nieuw - ging het fout. “We hadden al eerder ruzie gemaakt. En ik had al enkele uitbarstingen gezien van zijn woede in augustus van dat jaar. Ik weet niet meer wat precies de trigger was, maar hij haalde opeens naar me uit en noemde me een f***ing b**ch. Omdat ik niet genoeg om hem gaf volgens hem en omdat ik geen aandacht had voor zijn noden”, vertelt ze. “De hele week lette ik op dat ik toch maar niets deed dat hem kwaad kon maken.” (lees hieronder verder)

Kort na nieuwjaar 2010 trok ze naar een therapeut en vroeg ze ook aan Porter om dat te doen. Maar veel zoden bracht dat niet aan de dijk. “De aanvallen bleven komen en ze waren onvoorspelbaar”, vertelt ze. “Ik deed soms dingen voor anderen, zoals de kinderen van school halen of de hond uitlaten, maar daar kon hij niet tegen. En hij manipuleerde me. Hij is erg intelligent. Hij is een advocaat en kan heel goed overweg met woorden. Hij maakte er een gewoonte van om mijn eigen woorden tegen me te gebruiken. Tot ik aan mezelf begon te twijfelen.”

"Waardeloos"

Volgens Willoughby noemde hij haar “egoïstisch, een “leugenaar” en “waardeloos”. “Ik heb vaak op de grond gelegen en gehuild terwijl ik hem toeriep dat hij moest stoppen met zijn beledigingen”, zegt ze. “Dat ik het niet meer aankon. In het begin verklaarde hij het met het argument dat hij uit een giftig eerste huwelijk kwam, vol met ruzies, beschuldigingen en manipulatie. Hij zei dat hij het gewoon was zo behandeld te worden en dat hij dat nu ook op mij projecteerde.”

Hij deed het wel nooit in het openbaar volgens de vrouw. “Het gebeurde allemaal achter gesloten deuren. Hij maakte zich zelfs niet schuldig aan verkeersagressie”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Begin 2010 bleek ze opeens zwanger te zijn, maar ze kreeg een miskraam op 6 weken. Dat veroorzaakte nog meer stress en op 19 juni van dat jaar vroeg ze een contactverbod aan. Volgens een klacht bij de politie sloeg hij onder meer het glas van de toegangsdeur van hun woning kapot en verwondde hij daarbij zijn hand. Pas toen de politie arriveerde, ging hij weg.

Op 22 december 2010 werd hij fysiek volgens Willoughby. Ze hadden weer woorden gekregen en toen ze hem had gezegd dat ze geen ruzie meer wilde maken en een douche ging nemen, kwam hij achter haar aan. “Hij sleurde me naakt en druipend van het water aan mijn schouders van onder de douche en begon tegen me te schreeuwen. Toen hij mijn reactie zag, stopte hij en verontschuldigde hij zich. Maar dat hij alleen al zoiets deed, was er eigenlijk al teveel aan”, vertelt ze. Uiteindelijk vroeg Willoughby vier jaar na hun huwelijk de scheiding aan.

Willoughby zegt er wel bij dat het alleen gaat over hoe hij privé was. “Ik wil niet meer met hem getrouwd zijn en ik raad het niemand aan met hem te daten of te huwen”, zegt ze. “Maar in het Witte Huis zit hij op zijn plaats. Want hij is integer en geweldig in zijn job.”

Ook de eerste vrouw van Porter deed een boekje open over haar leven met haar ex. Zij verklaarde aan Daily Mail dat hij haar “verbaal, emotioneel en fysiek slecht behandelde” en dat dit de reden was dat ze hem verlaten had. Zelf wil Porter geen commentaar geven op de aantijgingen. Die zijn volgens hem “vals en lasterlijk”.

Rob Porter studeerde samen met de schoonzoon van president Donald Trump aan Harvard en volgde ook les aan de universiteit van Oxford. Hij was personeelschef van een Republikeins senator voor hij de vraag kreeg om naar het Witte Huis te komen. Zijn job daar wordt omschreven als een van de belangrijkste in de administratie. Samen met stafchef John Kelly zou hij volgens Business Insider alle informatie controleren die de president bereikt.