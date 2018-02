“Het wordt moeilijke tijd, maar we gaan focussen op positieve”: Marina vond bebloede lichamen van haar 2 kinderen in bad en nu start proces tegen nanny Koen Van De Sype

18 februari 2018

11u33

Bron: Crime Watch Daily, People, Facebook, AP 71 Een Amerikaans koppel heeft in een emotionele videoboodschap opgeroepen om positief te blijven nu het proces van start gaat tegen hun voormalige nanny. Die wordt ervan beschuldigd twee van de kinderen van Kevin en Marina Krim om te hebben gebracht in 2012. Het was Marina die Lulu (6) en Leo (1) vond toen ze thuiskwam van de zwemles met haar dochter Nessie (3).

De nachtmerrie van de Krims ontvouwde zich op de avond van 25 oktober 2012, in het appartement van het gezin in Manhattan, New York City. Ze waren daar drie jaar eerder naartoe verhuisd vanuit San Francisco. Toen Marina (41) het licht aandeed in de badkamer, zag ze Lulu en Leo liggen in de bebloede badkuip. Ze waren nog aangekleed en hadden allebei verscheidene messteken gekregen. Op de grond naast het bad zat de nanny van het koppel, Yoselyn O. (55). Volgens de openbare aanklager had ze zichzelf met een mes in de hals gestoken.

Bloedstollend

Buurvrouw Rima Starr (toen 63) vertelde toentertijd aan nieuwsmagazine People dat ze Marina en Nessie die avond in de lobby van het flatgebouw vond. Marina had haar dochter dicht tegen zich aan getrokken en zat heen en weer te wiegen. “Ze liet een bloedstollende en gruwelijk gegil horen”, zegt ze. “Marine leek buiten zinnen te zijn en stamelde onder meer ‘ik spreek nooit meer tegen haar’ en tegen haar dochter ‘Alles komt goed. Alles komt goed.’” Buurman Herbert Klein hoorde haar zeggen: ‘Wat moet ik nu doen met de rest van mijn leven?’ en ‘Ik heb geen kinderen. Ik heb geen kinderen.’ (lees hieronder verder)

De nanny – die voor het gezin was beginnen te werken net na de geboorte van Leo – overleefde het echter. Ze moet zich nu voor de rechter verantwoorden voor de dood van de twee kinderen. Yoselyn werkte voor ze bij de Krims aan de slag ging als poetsvrouw en kreeg de job via haar zus Celia, die ook als nanny aan de slag was. Er waren nooit eerder problemen met haar geweest.

Integendeel, ze vertelde een buurvrouw dat ze dol was op haar nieuwe werk en mocht zelfs mee met het gezin als het met vakantie ging. Zo gingen ze samen naar Santiago, waar de vrouw oorspronkelijk vandaan was. En ze spraken er zelfs samen af met haar verwanten. “Kevin en Marina behandelden haar als familie”, verklaarde de moeder van Kevin (42) – Karen Krim – aan de New York Daily News.

Nerveus

Vlak voor de dood van de kinderen hadden haar buren in het multiculturele Hamilton Heights - waar ze woonde met haar zoon van 17 jaar - wel een verandering opgemerkt in haar gedrag. Ze leek nerveus en ongelukkig en was heel mager geworden, klinkt het in People. “Iedereen in het gebouw zei dat ze er niet goed uit zag”, aldus buurman Ruben Rivas (toen 49). “De dag voor de feiten vroeg ze aan mijn vrouw om haar naar een psycholoog te brengen en dat deed ze”, aldus Fausto Corniel (toen 78), die Yoselyn al kende sinds ze 5 jaar was. Maar dat kon de feiten niet verhinderen. (lees hieronder verder)

Kevin en Marina staan met de start van het proces voor enkele moeilijke maanden en daarover deelden ze nu een video op de Facebookpagina die ze voor hun overleden kinderen maakten. Die draait rond een liefdadigheidsorganisatie die ze in hun naam opzetten: het Lulu & Leo Fonds. Daarmee willen ze creativiteit bij kinderen stimuleren om hen sterker en weerbaarder te maken. (lees hieronder verder)

Lulu & Leo Fund After five years, the criminal trial in our case is starting. Lulu and Leo and the story of our family will be in the news once again. The next few months will be very emotional and we're here to ask...

“Na vijf lange jaren gaan het strafproces in ons dossier eindelijk van start en de komende maanden zal het verhaal van Lulu en Leo en ons gezin weer in de media komen”, aldus Kevin in de video. “Het wordt een heel moeilijke tijd voor ons en voor sommigen van jullie.”

Dankbaar

Hij is iedereen die hen de afgelopen jaren steunde erg dankbaar, zo zegt hij. “Mensen hebben ons gevraagd hoe ze ons kunnen helpen”, gaat Marina verder. “We gaan het aanpakken zoals we alles aanpakken: we gaan ons focussen op het positieve en het goede dat uit dit alles is gekomen.” (lees hieronder verder)

Etats-Unis: Une nounou jugée pour avoir tué deux enfants à coups de couteau: Yoselyn Ortega, 55 ans, est jugée… https://t.co/cqNfNgHQI5 pic.twitter.com/MO6LWqA8CZ News Actu(@ News_Actu) link

En dat laatste is onder meer het Lulu & Leo Fonds. Kevin en Marina kregen intussen ook nog twee kinderen: Nessie (die pas 9 werd) heeft nu twee broertjes, Felix en Linus.

Yoselyn O. pleit onschuldig en een poging van haar advocaat om haar ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren, draaide op niets uit. Het proces kan maanden duren.