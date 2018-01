“Haar is fundamenteel onderdeel van schoonheid, vrouwelijkheid en identiteit”: model krijgt wind van voren na Instagrampost Koen Van De Sype

14u15

Bron: Instagram 1 Instagram Ze is sinds een paar dagen het gezicht van haarverzorgingsproducent Kérastase, maar model Emily Ratajkowski is aan haar opdracht begonnen met een valse noot. Om het nieuws wereldkundig te maken postte ze een bericht op Instagram en dat schoot bij veel andere gebruikers in het verkeerde keelgat.

“Haar is een fundamenteel onderdeel van schoonheid, vrouwelijkheid en identiteit. Zo blij dat ik mag aankondigen dat ik het nieuwe gezicht ben van Kérastase”, stond er te lezen op het Instagramaccount van het model. Maar het lokte niet de reactie uit die ze waarschijnlijk had gehoopt.

Kanker

“Haar is geen ‘fundamenteel’ onderdeel van schoonheid. Er zijn mensen met kanker en andere ziektes die jammer genoeg behandelingen moeten ondergaan waardoor ze hun haar verliezen. Zeggen dat haar een ‘fundamenteel’ onderdeel is van schoonheid, is erg oppervlakkig en het geeft het verkeerde idee dat haar iets noodzakelijks is”, klonk het snoeihard bij iemand. (lees hieronder verder)

Instagram

“Ik ben heel erg ontgoocheld in jou”, aldus iemand anders. “Als meisje dat haar hoofd kaalscheert om aandacht te vragen voor kanker, vond ik jou post erg respectloos. Ik hoop dat je je snel verontschuldigt.”

Verontschuldigingen kwamen er vooralsnog niet, maar Ratajkowski paste wel de caption van haar post aan. “Haar is een fundamenteel onderdeel van schoonheid, vrouwelijkheid en identiteit”, ging eruit.

Mooi

Kérastase deed iets soortgelijks op zijn Instagrampagina. “Iedereen is mooi op zijn eigen, unieke manier. We delen onze visie met Emily Ratajkowski en we zijn blij om haar in onze familie te mogen opnemen.” Ondanks de negatieve kritiek ging het merk de afgelopen dagen flink over de tong, wat doet vermoeden dat ze de faux pas van hun nieuwe uithangbord misschien toch niet zo erg vonden.

So excited to announce that I am the new face of @kerastase_official ! Welcome good hair days! Shot by @inezandvinoodh ✨ #Kerastase #KerastaseClub #sponsored 758.2k Likes, 5,449 Comments - Emily Ratajkowski (@emrata) on Instagram: "So excited to announce that I am the new face of @kerastase_official ! Welcome good hair days! Shot..."