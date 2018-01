“Escortewerk maakt je geen slechte moeder” Koen Van De Sype

12u48

Bron: Instagram, Twitter 1 Facebook Voormalig escorte Samantha X (43) heeft op sociale media een lans gebroken voor collega’s in de seksindustrie met kinderen. “Aan elke vrouw die denkt dat haar job van stripper, escort of pornoster haar een slechte moeder maakt: NEE! Je kinderen misbruiken en vermoorden maakt een slechte moeder van je. Niet je best doen om in hun levensonderhoud te voorzien”, klinkt het strijdvaardig.

Aanleiding was een artikel over een Amerikaanse vrouw die bekend had dat ze haar 5-jarige dochter had doodgeslagen en vervolgens haar man had opgedragen om het lichaam te verbergen in het restaurant dat ze runden. De feiten gebeurden in januari vorig jaar en de vrouw uit Ohio werd er vorige week tot 22 jaar cel voor veroordeeld. Tijdens het proces kwam onder meer een video aan het licht waarop te zien is hoe Ming Ming Chen (30) alles koelbloedig opbiecht aan de politie. (lees hieronder verder)

To anyone who thinks being a sex worker who has children is a “bad mother.” No. This is a bad mother. pic.twitter.com/32EjsfFYFz Samantha X®(@ SamanthaX_real) link

Dat raakte een gevoelige snaar bij Samantha X, die zelf twee kinderen heeft met haar ex-man en bankier David Basha. De Australische – die vorig jaar het escorteleven vaarwel zei – postte het stuk op Twitter en Instagram met als commentaar: “Aan iedereen die vindt dat een escorte met kinderen een slechte moeder is: nee. Dit is een slechte moeder.”

En ze gaat nog verder: “Ik vind het vreselijk dat er af en toe bange vrouwen naar me toekomen die zeggen dat ze doodsbenauwd zijn dat hun ex zal proberen om hun kinderen af te nemen. Gewoon omdat ze escorte zijn. Nee. Je kan geen kinderen bij hun moeder weghalen omwille van een slecht moreel oordeel. Escortewerk maakt je geen slechte moeder.” (lees hieronder verder)

Instagram

Instagram

“Mijn eigen moeder zat niet in de seksindustrie. Ik kom uit een gezin dat er warmpjes inzat en mijn ouders hadden ‘normale’ jobs. Als je je kind onvoorwaardelijk graag ziet, geef je het zo veel mogelijk liefde en boost je zijn zelfvertrouwen, ongeacht wel werk je doet. Dan ben je een goede ouder. Er zijn dokters die hun kinderen mishandelen en sekswerkers die hun kroost graag zien. Je beroep zegt niets over het feit of je een goede ouder bent of niet. Als er een ex is die je dat zou verwijten, kom dan maar even met mij praten. Ik heb een heel goede advocaat.”

Kantoor

Samantha Goff – zoals haar echte naam is – ging zelf in de seksindustrie in september 2014. Ze verveelde zich kapot op haar werk en dat was de trigger die haar van een gescheiden moeder in een goedbetaalde escorte deed veranderen. “Ik staarde door het raam van mijn kantoor in Sydney naar de grijze gebouwen en fantaseerde over het drinken van champagne in een hotelkamer met een man”, vertelde ze daarover. (lees hieronder verder)

Facebook

Facebook

Op een dag besloot ze in haar lunchpauze een bordeel te bezoeken. Twee dagen later had ze voor het eerst seks voor geld. En dat deed ze tot eind vorig jaar. Ze wil nu haar eigen escortebureau uitbouwen, Samantha X Angels.

Facebook

Samantha X Samantha X. 8,421 likes · 216 talking about this. Samantha X is best selling author, Herald Sun columnist and journalist.