“Er zijn er nog… Ze hebben hen alleen niet gevonden”: seriedoder doet schokkende bekentenis tijdens interview in dodencel Koen Van De Sype

04 februari 2018

11u34

Bron: itv, Daily Mail 0 “Ik had er gewoon zin in.” Dat is de enige uitleg die de Amerikaanse seriedoder William Clyde Gibson (60) uit South Indiana heeft voor de gruwelijke moorden op drie vrouwen die hij pleegde in 2002 en 2012. De man zit momenteel in de dodencel en tijdens een interview met de Britse zender itv deed hij plots een onverwachte bekentenis: hij beweerde nog veel meer slachtoffers te hebben gemaakt.

“Er zijn er nog… Ze hebben hen alleen niet gevonden”, klonk het opeens tijdens het interview dat Sir Trevor McDonald met de man had voor zijn programma ‘Death Row 2018’.

Gibson werd gearresteerd in 2012, nadat het lichaam van een vriendin van zijn overleden moeder gevonden werd in zijn garage. Later bekende hij dat hij Christine Whitis (75) gewurgd had nadat ze hem had betrapt terwijl hij een ander slachtoffer in stukken aan het hakken was en dreigde de politie te bellen. Die laatste bleek Stephanie Kirk (35) te zijn. Hij had beide vrouwen eerst vermoord en daarna aangerand en verminkt. Later bekende hij ook de moord op schoonheidsspecialiste Karen Hodella (44). Haar lichaam was in 2002 gevonden vlak bij de Ohio River in Clarksville en ze was neergestoken door haar moordenaar. (lees hieronder verder)

In juni 2014 werd de man ter dood veroordeeld voor de moord op Whitis en Kirk. Voor de dood van Hodella kreeg hij 65 jaar cel. Intussen wacht hij op zijn executie in de Indiana State Prison.

Het is daar dat reportagemaker Trevor McDonald hem opzocht. En Gibson bleek allerminst spijt te hebben van wat hij had gedaan. Hij grijnsde en leek zelfs trots toen hij opeens bekende dat er nog meer slachtoffers waren. Maar dat hij daarmee weg was gekomen. “De politie heeft misschien een tiende blootgelegd”, klonk het. En toen McDonald hem vroeg: “Hoeveel dan? 29 of 30?”: “Ja”.

Adrenalinekick

Op de vraag of hij een adrenalinekick kreeg van de moorden, antwoordde Gibson: “Ik denk dat het zeker heeft meegespeeld. Ik kreeg er een kick van om hen in stukken te snijden. De eerste keer was ik nerveus, maar daarna kreeg ik de smaak te pakken. Het waren trouwens niet alleen vrouwen, er waren mannen ook. Ze hebben hen gewoon niet gevonden. Ik heb erover gezwegen.” (lees hieronder verder)

Of hij een reden had om zijn slachtoffers te vermoorden? “Ik had er gewoon zin in”, klinkt het. “Ik had er helemaal geen reden voor nodig. Ik denk niet dat er enige menselijkheid in mij schuilt. Ik denk het echt niet. Het lijkt me allemaal niet echt te raken. Ik zou iemand kunnen vermoorden en daarna gewoon uit eten kunnen gaan. Het kan me niets schelen.”

Slechte jeugd

“Iedereen denkt ook dat je een slechte jeugd gehad moet hebben om te doen wat ik doe: mensen in stukken snijden. Ze denken dat je gemolesteerd bent of een brandstichter was toen je klein was. Dat is bij mij niet het geval. Ik had een perfect normale jeugd”, besluit hij.

Zijn advocaat voerde tijdens zijn proces nochtans aan dat de man een alcoholprobleem heeft en bipolair is. De rechtbank liet het haar keuze voor de zwaarste straf niet beïnvloeden.

