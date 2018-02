“Donald Trump loog over wat hij betaalde voor verlovingsring Melania” Koen Van De Sype

Bron: Forbes, The New York Times 0 1 miljoen dollar: dat was de korting die de Amerikaanse president Donald Trump naar eigen zeggen kreeg toen hij de verlovingsring kocht waarmee hij Melania – toen nog – Knauss ten huwelijk vroeg. Maar dat wordt nu tegengesproken door de grote baas van het betrokken juwelenmerk.

Trump deed de uitspraak in 2005 in The New York Times, net voor zijn huwelijk. Graff Diamonds zou hem de ring van 15 karaat naar eigen zeggen met een forse reductie verkocht hebben. “Alleen een dwaas zou bedanken en zeggen dat hij een miljoen extra wilde betalen voor een diamant”, klonk het toen over het juweel, dat volgens de Times zo’n 1,5 miljoen dollar gekost zou hebben.

Zwitserland

Het zakentijdschrift Forbes wist nu te achterhalen dat het verhaal niet klopt. Laurence Graff, miljardair en grote baas van het gelijknamige merk, liet in een e-mail vanuit zijn woning in Gstaad, Zwitserland weten dat Trump “een plezier was om zaken mee te doen”, maar dat hij “geen cadeaus” kreeg toen hij de ring aanschafte. “We verkopen geen juwelen voor publiciteit”, voegt zijn CFO Nicholas Paine daar nog aan toe. En publiciteit zou datgene geweest zijn wat Graff zocht volgens de Times. Noch Graff, noch Paine willen ook zeggen wat de exacte waarde van de ring was. “Donald Trump loog over wat hij betaalde voor verlovingsring Melania”, was dan ook de kop boven het artikel van het tijdschrift.

Forbes wist nog een derde bron te vinden met een directe kennis van de transactie. “Trump betaalde het volledige bedrag voor de ring en hij betaalde onmiddellijk”, klinkt het.

Huwelijksverjaardag

En dat zou Trump ook gedaan hebben voor een tweede diamanten ring die hij bij Graaf kocht, naar aanleiding van de 10de huwelijksverjaardag van hem en Melania. Die zou van maar liefst 25 karaat geweest zijn en 3 miljoen euro hebben gekost. De first lady poseerde ermee voor haar officiële foto voor het Witte Huis en kreeg toen bakken kritiek over zich. “Hoeveel hongerige mensen zou je met je diamanten ring kunnen voeden”, klonk het onder meer.