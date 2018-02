“Dit is schutter enkele maanden voor bloedbad terwijl hij oefent in zijn tuin” (met op zijn hoofd petje van Donald Trump) KVDS

16 februari 2018

08u17

Bron: CNN 3

Nieuwszender CNN heeft een filmpje gedeeld waarop de schutter te zien zou zijn die woensdag een bloedbad aanrichtte op een middelbare school in Florida, terwijl hij oefent in zijn tuin. Nikolas Cruz (19) draagt alleen een boxershort, sokken en een petje met ‘Make America Great Again’ erop, de slogan die Amerikaans president Donald Trump gebruikte tijdens zijn verkiezingscampagne. Het filmpje zou volgens CNN opgenomen zijn door een buur van de jongeman in oktober van vorig jaar. In het openbaar en op klaarlichte dag. Bij de dodelijke raid van Cruz in Parkland kwamen 17 mensen om het leven.