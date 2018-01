“Dit is Nederland. Hier moet u vragen beantwoorden”: journalist zet Amerikaanse ambassadeur op zijn nummer KVDS

13u26

Bron: AD 3

De nieuwe Amerikaanse ambassadeur in Nederland ligt opnieuw onder vuur. Pete Hoekstra weigerde gisteren in te gaan op de vraag van een journalist die een voorbeeld vroeg van een politicus die de jongste jaren in brand gestoken zou zijn in Nederland. Hoekstra beweerde eerder in een debat dat er no-gozones zijn bij onze noorderburen en dat moslims er wagens en politici in brand steken. Hoekstra negeerde de man, maar die liet zich – met de hulp van een collega – niet afschepen.

AD