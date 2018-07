“Lavabom” raakt toeristenboot in Hawaï: 23 gewonden, regels aangescherpt IVI KV ADN

16 juli 2018

22u36

Bron: USA Today, CNN, Belga, ANP 6 Een "lavabom" heeft 23 mensen verwond in een toeristenboot voor de kust van Hawaï. De lava explodeerde en stuurde brokstukken meters ver de lucht in waardoor het dak van de boot werd doorboord. De vulkaan Kilauea is begin mei uitgebarsten, maar spuwt nog steeds lava over het Hawaïaanse eiland Big Island.

"Vroeg maandagochtend raakten 23 mensen gewond op een lavatourboot toen lava dat in contact kwam met de oceaan een explosie veroorzaakte en brokstukken op de boot werden geslingerd", zegt de civiele bescherming. "Een lavabom zo groot als een basketbal doorboorde het dak van het vaartuig."

Ook een deel van de balustrade raakte beschadigd. De boot is terug naar de haven gevaren, waar de gewonden meteen opgevangen werden. Vier gewonden, onder wie een vrouw van in de twintig met een gebroken dijbeen, moesten worden overgebracht naar het ziekenhuis. De anderen werden verzorgd in een lokaal medisch centrum of door de brandweer.



De toeristenboot zou van het bedrijf Lava Ocean Tours zijn. Het bedrijf neemt toeristen mee op een boottochtje langs de kustlijn om te kunnen zien hoe de lava in de zee stroomt.

Nieuwe regels voor 'lavaboten'

De Amerikaanse kustwacht heeft schippers van rondvaartboten nieuwe beperkingen opgelegd na het incident bij de vulkaan. Varende dagjesmensen moeten lavastromen in Hawaii voortaan vanaf minstens 300 meter afstand bewonderen. Dergelijke vaartuigen moesten voorheen minimaal 50 meter afstand houden van de plek waar lavastromen de oceaan bereiken, maar inmiddels zijn de regels dus aangescherpt.

De schipper van de betreffende boot, de 'Hot Spot', meent zelf dat hij voldeed aan de richtlijnen. "Ik herinner me dat we op ongeveer 200 meter van de lavastroom waren'', zegt de man, die de eigenaar is van Lava Ocean Tours. De kustwacht zoekt uit of hij inderdaad voldeed aan alle instructies.

De Hot Spot kon na het incident op eigen kracht naar de haven varen.

Sinds mei is het al onrustig op Hawaii rond de vulkaan Kilauea. Door de uitbarsting zijn zo'n zeshonderd huizen verwoest op het eiland. De autoriteiten hebben ongeveer 2.500 mensen geëvacueerd sinds het begin van de vulkaanuitbarsting.