"Lavabom" raakt toeristenboot in Hawaï: 12 gewonden

16 juli 2018

22u36

Bron: USA Today, CNN 0 Een "lavabom" heeft deze ochtend twaalf mensen verwond in een toeristenboot voor de kust van Hawaï. De lava explodeerde en stuurde brokstukken meters ver de lucht in waardoor het dak van de boot werd doorboord.

Drie van de gewonde mensen zijn opgenomen in het lokale ziekenhuis. Twee van hen zijn stabiel, maar een derde persoon is zwaargewond. Negen mensen zijn na het incident zelf naar het ziekenhuis gereden voor onderzoek. Hun verwondingen zijn oppervlakkig.

De lavabrokstukken hebben een groot gat geboord in het dak van de boot. Ook een deel van de balustrade is beschadigd. De boot is terug naar de haven gevaren, waar de gewonden meteen opgevangen werden.

Toeristenboot

De toeristenboot zou van het bedrijf "Lava Ocean Tours Big Island" zijn. Het bedrijf neemt toeristen mee op een boottochtje langs de kustlijn om te kunnen zien hoe de lava in de zee stroomt.

De vulkaan Kilauea is begin mei uitgebarsten, maar spuwt nu nog steeds lava over het Hawaïaanse eiland Big Island.