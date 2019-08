“Land in zicht”: Greta Thunberg ziet New York na zeilreis van twee weken PVZ

28 augustus 2019

12u51

Bron: CNN 0 Na een lange zeilreis, tweette de Deense Greta Thunberg deze ochtend dat er eindelijk land in zicht was. Vergezeld door haar vader, de ervaren kapiteins Boris Herrmann en Pierre Casiraghi en een filmmaker, komt de 16-jarige waarschijnlijk deze avond aan in New York. Daar wil ze een klimaatconferentie en enkele klimaatprotesten bijwonen.

Deze morgen plaatste de bekende klimaatactiviste een foto op Twitter om te tonen dat er na een lange zeilreis eindelijk land in zicht was. “De lichten van Long Island en New York City voor ons”, schreef ze in de vroege uurtjes vanop de boot. Normaal had ze gisteren al moeten aankomen in New York, maar door de slechte weersomstandigheden liep ze vertraging op. Waarschijnlijk bereikt ze later vandaag dan toch veilig de kust.

Land!! The lights of Long Island and New York City ahead. pic.twitter.com/OtDyQOWtF5 Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Sociale media

Het hele avontuur legde Greta ook vast op Twitter. Daar plaatste ze geregeld foto’s en berichten over de zeilreis om haar trouwe volgers op de hoogte te houden. Zo zei ze al op de tweede dag hoe ze na een ruwe nacht enkele dolfijnen had gespot. En ook op dag vier klonk ze enthousiast. “Ik eet goed en slaap goed. Geen zeeziekte tot nu toe. Het leven op Malizia II is zoals kamperen in een achtbaan!” schreef ze bij een foto waarop ze breedlachend poseert.

Day 4. Pos 46° 20‘ N 015° 46‘ W

Eating and sleeping well and no sea sickness so far. Life on Malizia II is like camping on a roller coaster! pic.twitter.com/pf1PnqYCov Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Op de twaalfde en dertiende dag plaatste ze dan weer enkele filmpjes over de hoge golven en het slechte weer waardoor ze later zou aankomen.

Day 12. We are getting closer to the North American mainland. Rough conditions, but downwind sailing. pic.twitter.com/n9huwHUSGI Greta Thunberg(@ GretaThunberg) link

Kritiek

De Deense klimaatactiviste vertrok twee weken geleden vanuit het Britse Plymouth naar een klimaatconferentie in New York. Omdat ze niet wil vliegen vanwege de hoge uitstoot van het luchtverkeer en de ecologische impact daarvan, koos ze ervoor de Atlantische Oceaan over te steken met een zeilboot. De boot, de Malizia II is uitgerust met zonnepanelen en onderwaterturbines die haar voorzien van elektriciteit.

Toch kwam er intussen ook al kritiek op de oversteek. Zo zou volgens enkele Duitse kranten de crew van de zeilboot in New York vervangen worden voor de terugreis. De nieuwe crew vliegt heen met het vliegtuig en de oude crew vliegt terug.