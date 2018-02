"Laffe" schoolagent verdedigt zich, comedians lachen met Trump die "zelfs ongewapend gebouw zou zijn binnengegaan" Joeri Vlemings

27 februari 2018

11u27

Bron: BBC, CNN, ABC News 5 Scot Peterson is de agent die door de Amerikaanse president zélf lafheid wordt verweten omdat hij niet het schoolgebouw in Florida indurfde toen een schutter daar zeventien mensen doodschoot. "Ik zou zelfs ongewapend binnengegaan zijn", zei Trump. Daar hebben enkele comedians gisteravond duchtig mee gelachen. Peterson zelf beweert dat hij vermoedde dat de schoten van buiten de schoolgebouwen kwamen.

Het drama dat zich twee weken geleden afspeelde op de Marjory Stoneman Douglas High School in Florida is gekend. Scot Peterson stond als gewapende schoolagent buiten de schoolgebouwen, toen ex-leerling Nikolas Cruz (19) aan zijn dodelijke raid IN de school begon. Peterson blééf buiten staan, naar eigen zeggen omdat hij zijn training voor zulke situaties volgde. Hij dacht dat de schoten van buiten de gebouwen afkomstig waren, wat het radioverkeer op dat moment ook bleek te vermoeden. Peterson zocht zelf dekking en kondigde een lockdown af, allemaal keurig volgens het boekje, zegt Petersons advocaat Joseph DiRuzzo. Hij stelde dat het een "aperte leugen" is dat Peterson die tragische dag als een lafaard handelde. "Laat er geen twijfel over bestaan: hij zou willen dat hij de vroegtijdige dood van de zeventien slachtoffers die dag had kunnen voorkomen", zei DiRuzzo.

Toch kreeg Peterson de wind van voren, niet in het minst van zijn eigen chef, Scott Israel. Peterson werd geschorst en diende vervolgens zelf zijn ontslag in. En de president van de VS himself deed er nog een schepje bovenop. "Ik denk echt dat ik naar binnen zou gelopen zijn, zelfs zonder wapen", zei Trump gisteren in het Witte Huis voor een heleboel gouverneurs. Hij verkondigde ook dat hij de reactie van de agenten aan de school "weerzinwekkend" vond. Hij had het dan over nog eens drie agenten die buiten postvatten met hun wapen getrokken, terwijl de schietpartij zich binnen afspeelde. "Ze komen niet meteen in aanmerking voor eremedailles", zei Trump sarcastisch.

De bekende Amerikaanse komieken gingen in hun laatavondshows gretig in op de woorden van Trump. "Het gedeelte dat ik écht niet geloof, is dat de president kan lopen", grapte Stephen Colbert. "Ik kan maar moeilijk aannemen dat Trump ergens zou binnenlopen waar er aan opvoeding gedaan wordt", zei Seth Meyers. "Hij zou alleen naar binnen lopen als er een reporter buiten hem een vraag zou stellen". Trevor Noah haalde de beelden nog eens boven van een door een adelaar opgeschrikte Trump. "En deze kerel zou moedig genoeg om de school in te lopen?"

Trump: “You know I really believe, you don't know until you test it, but I think, I really believe I'd run in. Even if I didn't have a weapon.”



There’s a lot in there that I doubt. But the part I really don’t believe, is that he can run. #LSSC pic.twitter.com/uZg3O7O2t4 The Late Show(@ colbertlateshow) link

Meer over Scot Peterson

Trump