'Lachende moordenaar' geëxecuteerd in China

30 juli 2019

12u04

Bron: ANP 0 De Chinese autoriteiten hebben een seriemoordenaar geëxecuteerd. De 47-jarige Zhao Zhihong, die ook bekendstaat als de 'lachende moordenaar', wordt verantwoordelijk gehouden voor zes moorden en een reeks verkrachtingen van vrouwen en jonge meisjes.

Zhao wurgde de meeste slachtoffers met zijn blote handen, maar zou ook een keer een telefoonkabel hebben gebruikt. De autoriteiten arresteerden hem in 2005. Hij bekende vervolgens een reeks misdrijven, waaronder het misbruik en de moord op een vrouw in het toilet van een textielfabriek in Hohhot in 1996.



Voor die laatste moord was reeds een 18-jarige man ter dood gebracht. Hij kreeg postuum eerherstel. Het hooggerechtshof maakte dinsdag bekend dat Zhao inmiddels ook is geëxecuteerd. Het hof noemde zijn misdrijven "bijzonder gruwelijk".



Moorden met een glimlach

Zhao Zhihong kreeg de bijnaam de ‘moordenaar met een glimlach’ vanwege getuigenissen van slachtoffers die een man afbeelden met een lachende uitdrukking bij het plegen van zijn misdaden. Chinese journalisten die Zhao ontmoetten, spraken van een onverklaarbare houding.



Zhao weigerde zijn familie te ontmoeten voor de executie.

Executies

China heeft in 2010 de vereisten aangescherpt om een doodvonnis uit te spreken. In 2015 is ook het aantal met de dood strafbare misdaden teruggebracht van 55 naar 46. Volgens mensenrechtenorganisaties voert de Aziatische reus elk jaar meer executies uit dan enig ander land. Maar hun aantal is een staatsgeheim.