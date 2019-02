“Laatste IS-enclave in Syrië gevallen, overwinning op terreurgroep wordt over enkele dagen aangekondigd” TT

16 februari 2019

12u19

Bron: Reuters 3 Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië vanmorgen gevallen. De laatste honderden IS-strijders zouden zich hebben overgegeven aan de militaire coalitie onder leiding van de Koerden. Volgens een commandant van de Arabisch-Koerdische coalitie zal d e overwinning op IS in Syrië zal “binnen enkele dagen” aangekondigd worden. Van het gigantisch grote kalifaat zou nog maar 700 vierkante meter overblijven.

Al wekenlang wordt er hevige strijd geleverd in en om Baghouz in het oosten van Syrië. Daar houden de laatste IS-strijders zich op. In de rest van het land is IS al verslagen.

Nu zou dus ook Baghouz vanmorgen zo goed als gevallen zijn. De laatste IS-strijders gaven zich over aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de coalitie die geleid wordt door de Koerden en steun krijgt van de VS. Het in Groot-Brittannië gevestigde Observatorium zegt dat zo’n 240 jihadisten donderdag hun wapens hebben neergelegd. Een dag later zouden zich nog eens 200 strijders zich hebben overgegeven.

Dat betekent niet dat het gebied al volledig bevrijd is. Verschillende militanten zouden zich nog kunnen ophouden in ondergrondse netwerken in de enclave. Volgens een commandant zouden de IS-strijders teruggedreven zijn tot een gebied van amper 700 vierkante meter in Baghouz.



Honderden burgers zijn de laatste weken gevlucht uit Baghouz. De meeste gevluchte burgers zijn buitenlanders, onder wie vrouwen en kinderen uit Duitsland en Frankrijk. Volgens het Syrische observatorium, dat zich baseert op lokale bronnen, zijn de afgelopen maanden ruim 37.000 mensen naar SDF-gebied gevlucht. Het gaat vooral om gezinnen van jihadistische strijders.

Vrouwen en kinderen in tunnels onder slagveld

IS riep in 2014 een kalifaat uit in Syrië en Irak, maar daar blijft nu niets meer van over. De SDF belegerde de jihadisten in hun laatste bolwerk in het oosten van Syrië. De internationale anti-IS-coalitie stelde dinsdag dat de terreurorganisatie zich niet zonder slag of stoot gewonnen geeft. “De vijand heeft zich volledig ingegraven en IS-strijders blijven tegenaanvallen uitvoeren”, aldus een woordvoerder. “De coalitie blijft waar mogelijk IS-doelen bestoken.”

De opmars van SDF-strijders verloopt ook trager dan gedacht omdat oprukkende troepen meer burgers ontdekken dan waar de militie op had gerekend. Vrouwen en kinderen duiken op uit schuttersputjes en tunnels onder het slagveld. Zij leefden kennelijk onder erbarmelijke omstandigheden in de enclave.

De SDF krijgt luchtsteun van de internationale anti-IS-coalitie. Die bevestigt dat de aanwezigheid van grote aantallen burgers heeft geleid tot vertraging. “We zien nog steeds dat honderden burgers proberen zich in veiligheid te brengen”, zegt kolonel Sean Ryan tegen AFP.