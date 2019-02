“Laatste IS-enclave in Syrië gevallen, honderden jihadisten geven zich over” TT

16 februari 2019

08u19

Bron: Reuters 2 Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten is het laatste IS-bolwerk in Oost-Syrië vanmorgen gevallen. De laatste honderden IS-strijders zouden zich hebben overgegeven aan de militaire coalitie onder leiding van de Koerden. Bevestiging van het bericht is er nog niet.

Al wekenlang wordt er hevige strijd geleverd in en om Baghouz in het oosten van Syrië. Daar houden de laatste IS-strijders zich op. In de rest van het land is IS al verslagen.

Nu zou dus ook Baghouz vanmorgen zijn gevallen. De laatste IS-strijders gaven zich over aan de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), de coalitie die geleid wordt door de Koerden en steun krijgt van de VS. Dat betekent niet dat het gebied al volledig bevrijd is. Verschillende militanten zouden zich nog kunnen ophouden in ondergrondse netwerken in de enclave.



Honderden burgers zijn de laatste weken gevlucht uit Baghouz. De meeste gevluchte burgers zijn buitenlanders, onder wie vrouwen en kinderen uit Duitsland en Frankrijk. Volgens het Syrische observatorium, dat zich baseert op lokale bronnen, zijn de afgelopen maanden ruim 37.000 mensen naar SDF-gebied gevlucht. Het gaat vooral om gezinnen van jihadistische strijders.

IS riep in 2014 een kalifaat uit in Syrië en Irak, maar daar blijft nu niets meer van over. De SDF belegerde de jihadisten in hun laatste bolwerk in het oosten van Syrië. De internationale anti-IS-coalitie stelde dinsdag dat de terreurorganisatie zich niet zonder slag of stoot gewonnen geeft. “De vijand heeft zich volledig ingegraven en IS-strijders blijven tegenaanvallen uitvoeren”, aldus een woordvoerder. “De coalitie blijft waar mogelijk IS-doelen bestoken.”