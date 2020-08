‘Laatste dictator van Europa’ Loekasjenko herkozen, zoals verwacht Presidentsverkiezingen Wit-Rusland ADN

09 augustus 2020

21u14

Bron: Belga 2 Volgens de officiële exitpoll heeft Alexander Loekasjenko de Wit-Russische presidentsverkiezing gewonnen, zoals verwacht. De huidige autocratische machthebber zou, hoewel nog niet alle stemlokalen zijn gesloten door een rij wachtenden, voor zijn zesde termijn kunnen rekenen op 79,7 procent van de stemmen. Zijn uitdaagster Svetlana Tichanovskaja, kandidaat tegen wil en dank, haalt volgens de peiling van het staatspersbureau 6,8 procent.

Vrijwel niemand gelooft dat het er eerlijk aan toe is gegaan.

Loekasjenko, die in 1994 aan de macht kwam, won doorgaans met percentages die alleen bekend zijn van Noord-Korea. Van serieuze oppositie was nooit sprake. Dat was nu niet anders. Onder anderen de echtgenoot van Tichanovskaja had de politieke ambitie om Loekasjenko op te volgen en van Wit-Rusland een moderne staat te maken, maar hij werd gearresteerd. Zijn 37-jarige vrouw besloot daarop zonder politieke ervaring naar voren te treden met als belangrijkste belofte binnen een half jaar echte, vrij verkiezingen te houden.

Zover liet "de laatste dictator van Europa" het niet komen. Het moet hem echter verontrusten dat Tichanovskaja, met steun van twee andere oppositieleidsters, in korte tijd erg populair werd. Ook al is dat in de officieuze "uitslag" niet te zien.

Tichanovskaja erkent uitslag niet

De presidentskandidate van de oppositie weigert de nederlaag te erkennen, meldt haar woordvoerster zondagavond. Tichanovskaja stelt dat “de meerderheid aan onze kant staat”. “We kunnen geen erkenning geven aan een dergelijke verkiezingsuitslag”, aldus haar woordvoerster.

Massale arrestaties

De oppositie riep de burgers op om te protesteren tegen verkiezingsfraude. In Minsk en andere steden verzamelden zich ondanks de aanwezigheid van een groot aantal veiligheidstroepen veel mensen. De lokale media melden zondagavond massale arrestaties en politiegeweld tegen vreedzame burgers. Militaire voertuigen staan bij de ingangen van het stadscentrum in Minsk om te voorkomen dat mensen protesteren. Metrostations werden gesloten. Burgers op sociale netwerken meldden aanzienlijke problemen met internet. Mensen werden opgepakt in de buurt van stembureaus, zelfs tijdens de stemming werden mensen gearresteerd.

Er zijn ook meldingen van arrestaties uit andere steden in het land. Op sociale netwerken werden video’s van militaire voertuigen geplaatst, die stellingen innamen op de wegen naar Minsk.