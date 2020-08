‘Laatste dictator van Europa’ Loekasjenko herkozen met 80 procent van stemmen, dode tijdens nachtelijke rellen Presidentsverkiezingen Wit-Rusland ADN LH

09 augustus 2020

21u14

Bron: Belga 8 Na bloedige nachtelijke rellen in de nasleep van de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland, is de situatie in het land tijdelijk gekalmeerd. De mensen zijn deze ochtend vroeg teruggekeerd naar huis, zelfs in de hoofdstad Minsk was het stil, meldden staatsmedia. De verkiezingscommissie heeft het huidige staatshoofd Alexander Loekasjenko tot winnaar uitgeroepen met 80,23 procent van de stemmen.

Volgens de ‘officiële’ exitpoll had Alexander Loekasjenko de Wit-Russische presidentsverkiezing gewonnen, zijn uitdaagster Svetlana Tichanovskaja, kandidaat tegen wil en dank, haalde volgens de peiling van het staatspersbureau maar 6,8 procent. Vrijwel niemand gelooft dat het er eerlijk aan toe is gegaan.

Loekasjenko, die in 1994 aan de macht kwam, won doorgaans de verkiezingen in zijn land met percentages die alleen bekend zijn van Noord-Korea. Van serieuze oppositie was nooit sprake. En dat was nu niet anders.

Gearresteerd

Onder anderen de echtgenoot van Tichanovskaja had de politieke ambitie om Loekasjenko op te volgen en van Wit-Rusland een moderne staat te maken. Maar hij werd gearresteerd. Zijn 37-jarige vrouw besloot daarop zonder politieke ervaring naar voren te treden met als belangrijkste belofte binnen een half jaar echte, vrije verkiezingen te houden.



Zover liet "de laatste dictator van Europa" het niet komen. Het verontrustte hem dat Tichanovskaja, met steun van twee andere oppositieleidsters, in korte tijd erg populair werd. Ook al is dat in de officieuze "uitslag" niet te zien.

Tichanovskaja erkent uitslag niet

Tichanovskaja kwam uit op 9,9 procent van de stemmen, maar in Minsk zou ze volgens waarnemers van de oppositie in zeker twintig stembureaus hebben gewonnen. Zelfs uren na het einde van de stemming waren er geen eerste officiële resultaten van de verkiezingscommissie. De website van de centrale verkiezingscommissie was niet meer beschikbaar.

Tichanovskaja had zondagavond al aangekondigd een nederlaag niet te erkennen. Tichanovskaja stelde dat “de meerderheid aan onze kant staat”. “We kunnen geen erkenning geven aan een dergelijke verkiezingsuitslag”, aldus haar woordvoerster.

Vladimir Poetin stuurde al een “felicitatietelegram” naar Loekasjenko.“Ik reken erop dat uw optreden als staatshoofd de toekomstige ontwikkeling van wederzijds voordelige Russisch-Wit-Russische betrekkingen mogelijk zal maken”, schreef de Russische president volgens het Kremlin. Nochtans had Loekasjenko de afgelopen weken zijn traditionele Russische bondgenoot ervan beschuldigd dat hij de oppositie wilde steunen en het land had willen destabiliseren.

Dode en tientallen gewonden bij protesten

De oppositie riep de burgers op om te protesteren tegen verkiezingsfraude. In Minsk en andere steden verzamelden zich ondanks de aanwezigheid van een groot aantal veiligheidstroepen veel mensen.

Het kwam tot ernstige botsingen tussen veiligheidstroepen en burgers. Er zijn tientallen arrestaties geweest en veel gewonden. Het exacte aantal was onduidelijk, maar volgens een mensenrechtengroep vielen zeker een dode en tientallen gewonden gevallen. De groep Lente 96 stelt dat een politiebus over een demonstrant is gereden. De betoger kwam om het leven. “Een jonge man liep een dodelijk hoofdtrauma op, nadat hij was geraakt door een voertuig van de politie tijdens demonstraties in het centrum van de hoofdstad”, aldus mensenrechtenorganisatie Viasna in een verklaring. Meer dan 200 mensen zijn volgens de nog opgepakt.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de inzet van speciale middelen en verdovingsgranaten tegen de demonstranten. Op video’s waren ernstig gewonden te zien met bloed in het gezicht. Ze zegden dat de veiligheidstroepen met rubberen kogels en waterkanonnen in actie waren gekomen tegen de mensen. Een dergelijk niveau van protest was nog nooit te zien in Wit-Rusland.