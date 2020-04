“Laatste coronapatiënt uit ziekenhuis Wuhan vertrokken” SVM

26 april 2020

10u50

Bron: ANP 4 Wuhan heeft geen besmette mensen meer in zijn ziekenhuizen. Dat heeft een gezondheidsfunctionaris tegen verslaggevers gezegd. In de Chinese stad is de wereldwijde pandemie van het nieuwe coronavirus begonnen.



“De teller staat op nul dankzij de gezamenlijke inspanningen van Wuhan en het medisch personeel uit het hele land", klonk het tijdens een briefing. De stad telde 46.452 gevallen, 56 procent van het nationale totaal. In Wuhan zijn 3.869 mensen overleden, 84 procent van het totaal aantal coronadoden in China. Die cijfers zijn echter met een stevige korrel zout te nemen: vorige week werden plots 1.290 overlijdens extra meegerekend, maar er blijft sprake van een stevige onderschatting.

Het coronavirus stak eind december de kop op in Wuhan. Inmiddels is de situatie in China onder controle. In Europa en de Verenigde Staten woedt het virus wel nog hevig.

Meer over Wuhan

China