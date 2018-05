"Laat Rhyhiem de laatste zijn": moeder veegt bloed van haar doodgeschoten zoon zelf van de straatstenen Sven Van Malderen

08 mei 2018

15u46

Bron: Daily Mail 3 Vijf moorden werden het voorbije weekend gepleegd in het Verenigd Koninkrijk. Een van de slachtoffers was Rhyhiem Barton, een 17-jarige rapper uit Londen. De jongeman werd zaterdag in open lucht doodgeschoten. Gisteren nam zijn moeder de vreselijke taak op zich om zijn bloed van de straatstenen te vegen, een hartverscheurend beeld. "Laat mijn zoon de laatste zijn. Laat hem een voorbeeld worden en stop gewoon met dat geweld. Het draait niet om ras of cultuur, we zijn allemaal mensen", pleitte Pretana.

Barton maakte deel uit van Moscow17, een rapgroep die gemaskerd voor de dag komt. Zijn naam stond naar verluidt op een lijst van Scotland Yard omdat hij in zijn filmpjes geweld promoot en rivalen uitdaagt.

"Hij had zo veel potentieel", liet zijn moeder optekenen. "Hij zat niet in een bende, hij wilde net het verschil maken door kinderen bij zijn werk te betrekken."

Diezelfde dag werd ook John Kinsella doodgeschoten. Hij was een figuur uit de onderwereld die ooit nog ex-voetbalspeler Steven Gerrard in bescherming nam tegen chantagepraktijken. Zondag werden twee twintigers en een dertiger doodgestoken in respectievelijk Liverpool, Luton en Macclesfield.

Rhyhiem is al het 63ste moordslachtoffer in Londen sinds begin dit jaar. Een dertienjarige jongen ontsnapte eergisteren dan weer aan de dood: hij was aan het wandelen met zijn ouders toen een verdwaalde kogel hem raakte aan het hoofd. Die was eigenlijk bedoeld voor een vijftienjarige jongen, ook hij raakte bij die schietpartij gewond. En zo blijft het geweld in de Britse hoofdstad dus welig tieren.