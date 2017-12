“Laat me eruit”: spokenjagers trekken naar ruïnes oude kerk die op kindergraven gebouwd werd en komen terug met griezelig geluidsmateriaal Koen Van De Sype

12u41

Bron: Cambridge News, YouTube 0 RV Een team van Britse spokenjagers heeft een akelig filmpje online gezet van een bezoek dat het bracht aan een eeuwenoude kerk in Ware, even buiten Londen. Op de geluidsband zijn vreemde geluiden te horen, van gehamer en geneurie tot zelfs een stem die “laat me eruit” lijkt te zeggen.

De Cambridge Ghost Hunters trokken begin deze maand naar de ruïnes van de Old Church of St Mary and All Saints, waarvan alleen nog de toren overeind staat. Het voormalige kerkgebouw werd gesloopt in 1853 en is al jaar en dag een hotspot voor spokenjagers, nadat er verhalen kwamen van onverklaarbare fenomenen die er werden waargenomen. Zoals een diep gegrom dat uit de toren lijkt te komen en een figuur in een zwart kleed die het kerkhof frequenteert. In 1978 vertelde een lokale vrouw dat ze een leger van geesten de kerk uit had zien marcheren en dat die dwars door haar heen waren gestapt. (lees hieronder verder)

Facebook De Old Church of St Mary and All Saints.

De kerk – die ook bekend is onder de naam Cold Christmas Church – had ook een ommuurd kerkhof. “We hebben alle graven onderzocht en er waren er heel wat van kinderen. Ze stierven bijna allemaal in november en december en gaan terug tot de jaren 1700”, aldus spokenjager Craig Jones (27). “Velen van hen stierven rond Kerstmis door het koude weer. Het kan hier erg koud worden. Toen wij op onderzoek trokken, was het 8 graden onder nul. Onder de kerk zouden ook anonieme graven liggen van kinderen.” Volgens Jones werden de ruïnes van de kerk ook gebruikt voor hekserij en satanische rituelen.

Geluiden

De beelden – en dan vooral de geluiden – die de spokenjagers opnamen, spreken volgens Jones voor zich. Op zeker moment zou ook een stuk steen naar beneden gekomen zijn. Volgens Jones werd het door iets of iemand naar de onderzoekers gegooid. “Er was niemand in de buurt en het kan geen vallend puin geweest zijn, want daarvoor was het rotsblok te groot”, zegt hij nog. “Het was een halve voetbal groot en er weerklonk een dreun toen het de grond raakte.”

