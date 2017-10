"Laat de mensen vreedzaam stemmen": internationale kritiek op Spaans politiegeweld sam

16u35

Bron: Belga 5 AFP Nadat onze premier Charles Michel als eerste Europese leider het geweld tijdens het referendum in Catalonië had veroordeeld, uiten ook andere leiders mondjesmaat hun bezorgdheid.

De Schotse premier Nicola Sturgeon betuigt op Twitter haar steun voor het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum, maar geeft tegelijkertijd kritiek op het politiegeweld. "Ik maak me steeds meer zorgen over de beelden uit Catalonië", tweet ze.



"Ongeacht onze mening over onafhankelijkheid, moeten we allen deze beelden veroordelen en Spanje oproepen van koers te veranderen vooraleer er iemand zwaargewond raakt. Laat de mensen vreedzaam stemmen". Sturgeon was een van de initiatiefnemers achter de 'Yes-campagne' voor het referendum over de Schote onafhankelijkheid van Groot-Brittannië, in 2014.

Getty Images

Net als Michel roept de Sloveense premier Miro Cerar op tot dialoog. "Ik ben bezorgd over de situatie. Ik roep op tot politieke dialoog, respect voor de rechtstaat en vreedzame oplossingen", tweet hij.

EPA