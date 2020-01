‘La Catrina’ liet met de glimlach agenten vermoorden, nu loopt topvrouw van drugskartel zelf in dodelijke val

Sven Van Malderen

14 januari 2020

12u23

Bron: Mexico News Daily

8

Bij een raid van de Mexicaanse politie en het leger is Maria Guadalupe Lopez Esquivel (21) doodgeschoten. Ondanks haar jeugdige leeftijd stond ze aan het hoofd van een moordcommando van het befaamde drugskartel Jalisco New Generation. Onder haar leiding werden in oktober bijvoorbeeld nog heel wat agenten in een hinderlaag gelokt. Veertien politiemannen kwamen om tijdens het bloedbad in Aguililla, negen anderen raakten gewond. Een kogel in de nek is haar nu fataal geworden.