“Kwaadspreken over vrouwen is opruiing en dus strafbaar”, oordeelt Duitse rechtbank Jedidja Tack

15 juni 2020

17u17

Bron: Belga, igvm 7 Iedereen die algemene denigrerende opmerkingen maakt over vrouwen, kan worden veroordeeld voor opruiing. Dat vinden rechters in Keulen.

De rechtbank oordeelde over een man die op zijn website herhaaldelijk naar vrouwen verwijst als onder meer “tweederangsmensen” en “dichter bij dieren staand”. Volgens de rechters in Keulen is dat een aanval op de menselijke waardigheid van vrouwen.

Niet alleen voor minderheden

Vervolging wegens opruiing is er volgens de Duitse wet vooral om minderheden te beschermen. Maar volgens de rechters kan de regel ook op vrouwen worden toegepast, hoewel ze op dit moment in de Bondsrepubliek in de meerderheid zijn. Dat wil immers nog niet zeggen dat ze niets van anderen te vrezen hebben, aldus de rechtbank.

De rechters verwierpen met hun oordeel een vonnis van een lagere rechtbank, die de man vrijsprak. De zaak moet nu worden overgedaan.

Genderdiscriminatie België

In ons land verbiedt de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen elke vorm van discriminatie op grond van geslacht. Zowel directe als indirecte discriminatie, de opdracht geven tot discrimineren, intimidatie en seksuele intimidatie worden expliciet verboden.

Omdat transgenderpersonen geregeld gediscrimineerd werden, heeft de wetgever de genderwet uitgebreid met de kenmerken ‘genderidentiteit’ en ‘genderexpressie’ op 22 mei 2014.

Identiteit en expressie

‘Genderidentiteit’ verwijst naar de diepe, innerlijke overtuiging en individuele beleving van eenieder met betrekking tot het eigen gender, dat al dan niet overeenkomt met het geslacht dat bij geboorte werd toegewezen, met inbegrip van de lichaamsbeleving. ‘Genderexpressie’ verwijst naar de manier waarop mensen - onder meer door kledij, spraak en manier van gedragen - vormgeven aan hun genderidentiteit, en de manier waarop deze gepercipieerd wordt door anderen. Genderexpressie omvat ook occasionele of tijdelijke vormen van uitdrukking geven aan gender.

Discriminatie stijgt

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen ontving in 2019 bijna drie keer zoveel meldingen over gendergerelateerde discriminatie dan in 2018. Deze grote stijging kan door verschillende factoren worden verklaard.

Het Instituut registreerde 2.349 meldingen in 2019, bijna drie keer zoveel als in 2018. Daarbij ging het om 370 vragen om juridische informatie, 254 klachten en 1.725 mededelingen. Van alle ontvangen meldingen ging 69% over seksisme, tegenover slechts 20% in 2018. Deze opvallende toename is deels te wijten aan de fall-out rond de zaak Jeff Hoeyberghs, die op zich al tot bijna 1.500 meldingen leidde. Het weerspiegelt echter ook het collectieve bewustzijn en de groeiende afkeuring van de burgers tegenover gewelddadige en discriminerende handelingen, opmerkingen en daden.

Gevolgen

Voor genderdiscriminatie riskeer je een gevangenisstraf van een maand tot een jaar en een geldboete van 50 tot 1.000 euro.