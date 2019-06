#KuToo: Japanse minister vindt hoge hakken op werkvloer “noodzakelijk” IB

06 juni 2019

00u20

Bron: The Guardian 0 De Japanse minister van Gezondheid en Werk, Takumi Nemoto, heeft gereageerd op de #KuToo-petitie die dinsdag aan zijn ministerie aangeboden werd. In de door zeker 19.000 mensen ondertekende petitie werd gevraagd om wetgeving die werkgevers verbiedt vrouwen te verplichten hoge hakken te dragen op de werkvloer.

In een reactie verdedigde Nemoto het standpunt dat het “passend en noodzakelijk” is dat vrouwen hoge hakken dragen op de werkvloer. “Het is sociaal geaccepteerd dat dit binnen het domein van de werkplek valt”, zei de minister aan een wetgevend comité.

De #KuToo-campagne, die speelt met de Japanse woorden ‘kutsu’ (schoenen) en ‘kutsuu’ (pijn) en ook verwijst naar de #MeToo-beweging, werd door actrice en schrijver Yumi Ishikawa gelanceerd nadat een tweet waarin ze klaagde over haar pijnlijk hoge hakken in een mum van tijd viraal ging.

“Ik hoop dat deze campagne de sociale normen zal veranderen zodat vrouwen zonder onbeleefd over te komen ook gewoon platte schoenen kunnen dragen, net zoals mannen”, zei Ishikawa bij het aanbieden van de petitie in de Japanse media.