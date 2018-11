“Kusjes van papa Ratko”: oorlogsmisdadiger Mladic belt stiekem met Servische tv-show Redactie

16 november 2018

23u02

Bron: AD.nl 0 Servische televisiekijkers hoorden vandaag een stem die ze jaren niet hebben gehoord. Vanuit de gevangenis van het Nederlandse Scheveningen heeft de tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic heimelijk met het ontbijtprogramma van het Servische Happy TV gebeld. “Opa Ratko houdt van jullie”, sprak Mladic tegen zijn zoon in de studio en de kijkers.

De uitzending waar Mladic naartoe belde, stond in het teken van een Russisch boek over hemzelf. Zijn zoon Darko was in de show te gast, evenals de door het hof vrijgesproken Bosnisch-Servische politicus Vojislav Seselj. Als Darko over de speaker aan zijn vader vraagt “zich uit te spreken” ventileert Mladic zijn steun voor Rusland, de communistische partij en zijn afkeer van de NAVO.



Aan ultranationalist Seselj vraagt Mladic wanneer hij hem eens komt bezoeken in de Scheveningse bajes. “Dan kunnen we een potje schaken”, zegt hij. “De laatste keer heb ik je met 7 tegen 1 verslagen.” De politicus moet erom lachen en antwoordt: “Je overdrijft een beetje”. Na ongeveer drie minuten maakt presentator Milomir Maric een eind aan het gesprek.

Geen toestemming

“Generaal, dank u wel!”, klinkt het vanuit de studio. “Kusjes van papa Ratko”, zegt de voor misdaden tegen de menselijkheid veroordeelde Mladic ten afscheid tegen zijn zoon en het publiek. Een woordvoerder van het Internationale Strafhof in Den Haag zegt tegen nieuwssite BBC Servië, dat het nieuws bracht, dat Mladic geen toestemming had om met de tv-zender te bellen.



Het hof laat weten dat er een onderzoek naar de oud-generaal is gestart. De komende tijd zal er streng toezicht op de gesprekken van Mladic worden gehouden, meldt een Servisch persbureau. Volgens de regels mogen veroordeelden geen eigen telefoon hebben, maar kunnen de gevangenen wel vrij met hun familie bellen via toestellen in de gemeenschappelijke ruimte.



Slager van de Balkan

Als voormalig legerleider van de Bosnische-Serviërs stond Mladic, die ook ‘de Slager van de Balkan’ wordt genoemd, toe dat in Srebrenica de grootste massamoord op Europese bodem sinds de Tweede Wereldoorlog werd gepleegd. Meer dan 8.000 Bosnische moslimmannen werden in juli 1995 door Mladic’ troepen in de Bosnische enclave afgeslacht. De slachting werd door het hof als genocide veroordeeld, maar voor veel Serviërs blijft Mladic een held die zijn volk verdedigde.



De advocaat van Mladic, Dragan Ivetic, wilde vanavond geen uitlatingen over de zaak doen. Het Internationale Strafhof was niet bereikbaar voor commentaar. Anna Sophia Posthumus, woordvoerder van de Nederlandse Dienst Justitiële Inrichtingen, laat weten dat de dienst niet over het gevangenisregime van Mladic gaat en slechts zijn verblijf faciliteert. “Zaken als het gebruik van telefoons lopen allemaal via het ICC”, aldus Posthumus.