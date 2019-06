‘Kuisploeg' keert terug van Mount Everest met 11.000 kilogram afval en 4 lijken AW

06 juni 2019

17u01

Bron: AP, Al Jazeera 0 Het (zeer korte) klimseizoen van de Mount Everest zit erop. Daarop was het de beurt aan een team sherpa’s om de rommel op te kuisen die toeristen achterlieten. Het resultaat? Bijna 11.000 kilogram afval en, omdat het zo’n dodelijk klimseizoen was, vier lijken.

Om die grote hoeveelheid afval te verzamelen hadden een twintigtal sherpa’s uiteindelijk 45 dagen nodig. Ze begonnen op 14 april tussen het basiskamp en Kamp 4 op ongeveer 8.000 meter hoogte. Ze ruimden er lege zuurstofflessen, voedselverpakkingen, flessen, en ander afval. Dat afval werd uiteindelijk met helikopters naar Kathmandu, de hoofdstad van Nepal vervoerd.



Daarnaast moesten de sherpa’s ook vier lijken ruimen. In totaal stierven er elf personen op de hoogste berg ter wereld, en dat had veel te maken met de lange file op de top van de berg. Die file was op zijn beurt te wijten aan de 378 klimvergunningen die dit jaar werden uitgereikt, een record.



Al die 378 klimmers betaalden een hoge prijs – zo’n 10.000 euro - om de top van de berg te bereiken, geen wonder dat ze die dan ook echt willen zien. Bovendien duurt het klimseizoen hoogstens een maand. Dat betekent dat er bijna 400 klimmers samen naar boven trekken, om daar vervolgens te wachten.

