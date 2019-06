“Kroatië op weg naar euro en Schengen” bvb

07 juni 2019

15u43

Bron: Belga 6 Kroatië is goed op weg om toe te treden tot de eurozone en de Schengenruimte. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker vandaag gezegd tijdens een bezoek aan de jongste lidstaat van de Europese Unie.

"Ik ben onder de indruk van het opmerkelijke pad van Kroatië: een jaarlijkse groei van 2 procent en een snel dalende staatsschuld. Ik denk dat Kroatië goed op weg is om spoedig toe te treden tot ERM2", zei Juncker.

Het wisselkoersmechanisme ERM2 stemt de koers van nationale valuta af op die van de euro. Lidstaten die de eenheidsmunt willen invoeren, moeten eerst minstens twee jaar plaatsnemen in deze wachtkamer van de eurozone. Behalve Denemarken en het vertrekkende Verenigd Koninkrijk zijn alle lidstaten in theorie verplicht om vroeg of laat over te stappen op de euro.

Tegelijkertijd brak Juncker een lans voor een snelle toetreding van Kroatië tot de Schengenruimte. Binnen die ruimte bestaan er in principe geen interne grenscontroles meer. De Luxemburger wil de lidstaten nog voor het einde van zijn mandaat op 31 oktober voorstellen om Kroatië toe te laten, zo gaf hij aan op een persconferentie met de Kroatische premier Andrej Plenkovic.

Kroatië is lid van de Europese Unie sinds 2013. Samen met Slovenië is het land het enige deel van het voormalige Joegoslavië dat de stap naar de Europese Unie al kon zetten.