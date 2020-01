“Krijg na 40 jaar nog altijd tranen in mijn ogen”: Australische dierenarts (70) moet zwaar verbrand kangoeroejong afmaken Joeri Vlemings

10 januari 2020

17u42

Bron: CNN 5 Chris Barton uit Melbourne is al meer dan veertig jaar dierenarts. Nooit is de man, nu 70, eraan gewend geraakt om een dier te moeten afmaken. “Het brengt nog altijd tranen in mijn ogen”, zegt hij aan CNN, nadat hij een zwaar verbrand jong en nog drie andere kangoeroes moest euthanaseren. Dat was in Mallacoota, dat vorige week in het nieuws kwam omdat er duizenden mensen vanop het strand moesten worden geëvacueerd.

Chris Barton is met pensioen maar blijft zich als vrijwillige dierenarts inzetten voor de organisatie Vets for Compassion. Met zijn vrouw, Elaine Ong, vloog hij zondag van Melbourne naar de golfbaan van Mallacoota, zo’n 500 kilometer verder. Op oudejaarsdag legden de bosbranden daar bijna honderd huizen en duizenden hectaren natuurlijke habitat van wilde dieren in de as. Meer dan 4.000 bewoners en toeristen moesten via de zee worden geëvacueerd, omdat ze ingesloten waren geraakt door de vlammen, die de enige weg van en naar Mallacoota hadden versperd.

In het nationaal park dat Mallacoota helemaal omringt, leeft een enorme diversiteit aan wilde dieren. Duizenden daarvan kwamen om in de vuurzee. Van degene die toch konden vluchten, waren sommige er vreselijk aan toe. De golfbaan werd hét toevluchtsoord voor hen. Alleen daar vonden de kangoeroes nog vers gras. Maar nu is het een terrein des doods geworden.

Dierenarts Chris Barton zag zich gisterochtend genoodzaakt vier kangoeroes met niet meer te behandelen derdegraads brandwonden in het gezicht en op de poten uit hun lijden te verlossen. “Ik heb er nachtmerries van”, zegt Barton aan CNN, terwijl hij nog op de golfbaan van Mallacoota staat. Hij heeft net een kangoeroejong moeten afmaken. Hij had het eerst verdoofd en dan pijnloos en snel met zijn geweer doodgeschoten. Hetzelfde lot was zo’n honderd kangoeroes en meer dan tien koala’s beschoren. “Ik ben meer dan 40 jaar dierenarts geweest en raak er nog altijd niet aan gewend. Massaal dieren afmaken is verschrikkelijk. Ik krijg nog altijd tranen in mijn ogen.”

Zelfs de dieren die gezond uit de catastrofale bosbranden zijn gekomen, riskeren nu alsnog te sterven door verhongering, omdat hun habitat opgebrand is. “Ergens hebben de dieren die snel omkwamen misschien wel geluk gehad”, zegt Elaine Ong, de partner van Barton. “De overlevers zouden weleens minder fortuinlijk kunnen zijn.”

