'Krakend' flatgebouw in Sydney opnieuw ontruimd

27 december 2018

10u44

Bron: anp 1 De bewoners van een nieuw appartementencomplex in de Australische stad Sydney moeten tot hun ongenoegen hun woningen voor de tweede keer binnen een paar dagen verlaten. Het gaat om een voorzorgsmaatregel nadat sommige bewoners scheuren in de muren en verdachte geluiden opmerkten. Op kerstavond moesten de bewoners van de Opal Tower om dezelfde reden hun appartementen uit.

Volgens berichten in de media hebben de autoriteiten een uitgebreid onderzoek geëist en zo de aanzet gegeven tot de nieuwe ontruiming van de wolkenkrabber. Volgens de eigenaar, het bedrijf Icon, is het gebouw “structureel gezond”. Desondanks kunnen de bewoners tot maximaal tien dagen in hotels worden ondergebracht, terwijl deskundigen het gebouw onderzoeken. Icon verzekert de bewoners dat zij een compensatie zullen krijgen.

De scheuren zijn waargenomen vanaf de tiende verdieping van het gebouw dat 33 verdiepingen telt. Ook omwonenden meldden knisperende geluiden. Maandag moesten de bewoners plotseling hun appartementen verlaten. In de vroege ochtend van eerste kerstdag mochten veel bewoners terug naar huis.



Er is geen instortingsgevaar, zo meldt ABC, onder verwijzing naar de autoriteiten. Volgens de politie waren er scheuren tot 2 millimeter ontdekt.

Volgens de website van de Opal Tower herbergt het gebouw 392 appartementen, handelsruimten, een crèche en een gemeenschapscentrum. De toren opende pas in augustus dit jaar. De bouw ervan kostte 165 miljoen Australische dollar (ongeveer 102 miljoen euro). Het gebouw is een van de vijf nieuwe wolkenkrabbers die op de plek staan waar de Olympische Spelen van 2000 plaatsvonden.