“Kopstuk taliban heeft telefoongesprek met Trump” kv

03 maart 2020

20u39

Bron: ANP 1 De toponderhandelaar van de taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, heeft een telefoongesprek gevoerd met de Amerikaanse president Donald Trump. Een woordvoerder van de taliban meldde dat het gesprek ongeveer een halfuur duurde. Washington heeft het bericht niet bevestigd.

De VS en de taliban hebben zaterdag een akkoord gesloten dat na bijna twintig jaar strijd moet leiden tot onder meer een wapenstilstand en vredesonderhandelingen. De taliban moeten nu ook nog onderhandelen met de Afghaanse regering. Onenigheid over het vrijlaten van gevangenen vormt echter een struikelblok. De Afghaanse president Ashraf Ghani weigert 5.000 talibanstrijders vrij te laten, hoewel daarover wel afspraken met de VS waren gemaakt.

Ondanks het akkoord met de VS, hebben de taliban vandaag weer aanvallen uitgevoerd op Afghaanse legerbasissen. Een bron binnen het Afghaanse ministerie van Defensie zei dat regeringstroepen zijn aangevallen in dertien provincies. Het geweld in Afghanistan nam vorige week nog fors af, nadat de afspraken waren gemaakt over een “periode van minder geweld”. Dat gebeurde in de aanloop naar het tekenen van de vredesovereenkomst tussen de taliban en de VS.