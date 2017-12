“Koningin van de lekken” en “bron van slechte raad”: voormalig adviseur doet boekje open over familie Trump en Ivanka krijgt volle laag Koen Van De Sype

22u21

Bron: Vanity Fair, The Telegraph 2 REUTERS Steve Bannon op een foto uit april, toen hij nog welkom was in het Witte Huis. Rechts van hem Ivanka Trump. Steve Bannon – de voormalige topadviseur van de Amerikaanse president Donald Trump – is in het eerste grote interview sinds zijn ontslag fors van leer getrokken tegen de ‘first family’. Hij deed zijn verhaal in het magazine Vanity Fair. En het was vooral Ivanka die het zwaar te verduren kreeg.

Zo herinnerde Bannon zich een meeting eerder dit jaar, die de plooien moest gladstrijken tussen hem en de dochter en schoonzoon van de president. Die zaten – om het zacht uit te drukken – niet op dezelfde lijn. Jared Kushner en Ivanka zaten in de groep die om hun gematigder ideeën door Bannon ‘de Democraten’ werd genoemd. Hijzelf zat in een groep van nationalisten, samen met onder meer Jeff Sessions, die door Kushner op zijn beurt ‘de gekken’ gelabeld werd.

"Leugenaar"

Volgens Bannon beschuldigde Ivanka hem tijdens de meeting bij de president van het lekken van informatie, waarop hij antwoordde dat zij “de koningin van de lekken” was. Ivanka zou daarop gegild hebben dat hij “een f***ing leugenaar” was. Ook tijdens de kiescampagne was de dochter van de president volgens Bannon geen aanwinst. Volgens hem was ze “een bron van slechte raad”. (lees hieronder verder)

AP Ivanka Trump.

Ook voor de echtgenoot van Ivanka – Jared Kushner – had hij geen goed woord over. Hem noemt Bannon “onvolwassen”. Hij weet volgens de ex-raadgever niets over de aanhangers van Trump en verwijt hem dat hij met enkele onvoorzichtige ontmoetingen de campagne kwetsbaar maakte voor beschuldigingen dat ze samenspande met de Russen.

Extreemrechts

Bannon – die beschouwd wordt als de man die Trump het presidentschap bezorgde – verliet in augustus het Witte Huis na een bittere strijd met enkele andere topmedewerkers. Hij keerde terug naar Breitbart News, de extreemrechtse nieuwswebsite waarvan hij eerder al de topman was. (lees hieronder verder)

REUTERS Jared Kushner achter buitenlandminister Rex Tillerson en president Trump.

Volgens hem heeft Trump maar een kans van 30 procent dat hij het einde van zijn presidentschap haalt. Hij denkt dat de kans op een impeachment of een verwijdering op basis van het 25ste amendement – waarin hij ongeschikt wordt bevonden om het land te leiden – waarschijnlijker is.

"11-jarig kind"

Hij zou ook gegrapt hebben dat de president “als een 11-jarig kind” is en gezegd hebben aan een adviseur dat hij overwoog om zich zelf kandidaat te stellen voor het presidentschap als Trump niet voor een tweede ambtstermijn zou gaan. Dat laatste ontkende zijn woordvoerder intussen formeel.

Ook de advocaat van Kushner schoot in de ontkenningsmodus na het interview. “Steve Bannon mag het jammer vinden dat hij niet meer in het Witte Huis zit, dat geeft hem nog niet het recht om valse verhalen over Jared of iemand anders rond te strooien”, aldus Abbe Lowell. (lees hieronder verder)

REUTERS Steve Bannon.

Bannon is ook niet mals voor Trump om zijn beslissing James Comey – de voormalige directeur van het FBI – te ontslaan. “Dat was veruit de domste beslissing in de geschiedenis van de moderne politiek”, klonk het. “Een zelf toegebrachte en gigantische verwonding.”

Een antwoord uit het Witte Huis liet niet lang op zich wachten: “In het licht van de laatste ontwikkelingen was het ontslaan van James Comey de beste beslissing die de president tot nu toe nam. De op één na beste beslissing was Steve Bannon te ontslaan.”