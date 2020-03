'Kok van Poetin' eist 50 miljard dollar van VS mvdb/ANP

17 maart 2020

15u33 0 Een Russische zakenman die banden heeft met president Vladimir Poetin, eist een schadevergoeding van 50 miljard dollar (ruim 45 miljard euro) van de Amerikaanse autoriteiten. Die beschuldigden zijn onderneming van betrokkenheid bij het beïnvloeden van de Amerikaanse verkiezingen van 2016, maar hebben die zaak inmiddels stopgezet.

De rijke Jevgeni Prigozjin, bijgenaamd ‘de kok van Poetin’, omdat een van zijn bedrijven steevast de catering verzorgt bij Kremlin-banketten, zegt dat de VS geen eerlijk proces aandurfden. Beschuldigingen als ‘Prigozjin bemoeide zich met de Amerikaanse presidentsverkiezing’ zijn volgens hem ‘leugens en fictie’. De 58-jarige zakenman wil nu geld zien en stelt dat zijn bedrijf Concord een rechtszaak aan het voorbereiden is.

Internet Research Agency

De Amerikaanse autoriteiten denken dat Concord de 'trollenfabriek' financierde die bekendstaat als het Internet Research Agency. Die verspreidde in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen in 2016 via sociale media desinformatie om Donald Trump te helpen. Hij versloeg uiteindelijk verrassend zijn rivaal Hillary Clinton.

Aanklagers verklaarden zelf dat ze het niet meer zinvol vonden om de vervolging van Concord door te zetten. De VS zouden niet echt mogelijkheden hebben gehad om het Russische bedrijf te straffen. Ook vreesden aanklagers volgens Amerikaanse media dat de verdediging de hand zou kunnen leggen op documenten met gevoelige informatie.

