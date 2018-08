"Koerdische milities gaan Syrische kampen af om kinderen te rekruteren" kg

03 augustus 2018

17u52

Bron: Belga 0 De Koerdische Volksbeschermingseenheden (YPG), de belangrijkste Koerdische militie in Syrië, rekruteert in Syrië ontheemde kinderen uit kampen. Dat klaagt de ngo Human Rights Watch (HRW) eerder vandaag aan, die benadrukt dat de praktijken in strijd zijn met het internationaal recht.

Duizenden mensen wonen in het noordoosten van Syrië in kampen voor ontheemden die gecontroleerd worden door YPG, bondgenoten van de Verenigde Staten in de strijd tegen IS. "Het meest tragische is dat de groep kinderen rekruteert uit kwetsbare gezinnen zonder medeweten van hun ouders, die niet eens weten waar ze zijn", zegt Priyanka Motaparthy van HRW.

De YPG waren niet onmiddellijk bereikbaar voor een reactie. De internationale wetgeving verbiedt niet-gouvernementele gewapende groeperingen om strijders onder de leeftijd van 18 jaar aan te werven, en de rekrutering van kinderen onder de 15 jaar wordt beschouwd als een oorlogsmisdaad.

Geen teken van leven

Acht families vertelden HRW dat Koerdische militieleden hun kinderen aanmoedigden om de rangen van de strijders te vervoegen. De jongste was een 13-jarig meisje. "We zijn arm, ze vertelden mijn dochter dat ze haar geld en kleding zouden geven", vertelt een moeder, die al een maand geen teken van leven kreeg van haar dochter.

De Koerdische troepen dwongen minderjarigen niet om zich bij hen aan te sluiten, maar beletten families wel om met hun kinderen te communiceren. Een praktijk die tot wanhoop leidt bij de betrokken families, zegt Sara Kayyali, die meewerkte aan het HRW-rapport. "Ze weten niet waar hun kinderen zijn, of ze nog leven of dood zijn, of dat ze vechten in de frontlinie", zegt ze.

Vorig jaar registreerde de Verenigde Naties 224 gevallen van kindrekrutering door de YPG, wat vijf keer meer was dan in 2016. Ook andere gewapende groepen in Syrië maakten zich de afgelopen zeven jaar schuldig aan de praktijk.