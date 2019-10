Exclusief voor abonnees

“Koerden hebben grootste verdienste aan dood van Baghdadi”

Groep die mes in de rug kreeg van Trump, blijkt cruciale tip over IS-leider geleverd te hebben

Guy Van Vlierden

28 oktober 2019

Nu Abu Bakr Al-Baghdadi is gevonden en gedood, rijst de vraag wie er miljoenen voor de gouden tip opstrijkt. Dat zullen we wellicht nooit weten, als er al één iemand is. Maar wie alle verhalen “van achter de schermen” samenpuzzelt, leert wel dat de Koerden de grootste bijdrage leverden. Zelfs al stak Trump hen een mes in de rug.