'Knalorgasme' maakt man blind aan één oog (gelukkig tijdelijk) EB

17u50

Bron: British Medical Journal, Daily Record 0 Thinkstock Illustratiefoto. Wat doorgaans als een erg aangename ervaring wordt bestempeld, is voor een 29-jarige Brit uitgedraaid op een trauma. Na een naar zijn zeggen 'ongelooflijk' orgasme, was de man namelijk blind geworden aan één oog. Tijdelijk, gelukkig. Zijn casus wordt beschreven in de British Medical Journal.

De man, wiens naam niet wordt genoemd, bood zich de ochtend na de feiten aan in het ziekenhuis. Daar vertelde hij met enige schroom waaraan hij hij zijn blindheid had overgehouden: "Forse geslachtsgemeenschap, dokter".

Na onderzoek stelden de artsen vast dat de patiënt een kleine bloeduitstorting had in zijn linkeroog. Dit was de oorzaak van de blindheid. De dokters verklaarden dat de man wellicht zijn adem had ingehouden en zijn buikspieren had opgespannen tijdens de bewuste slaapkamersessie. Hierdoor was de druk rond zijn oogbal toegenomen met als gevolg dat er een bloedvat was gesprongen. Volgens de British Medical Journal heeft de toestand zich spontaan hersteld en kreeg de man zijn volledig zicht terug. Er is ook geen blijvende schade.

Naar verluidt houden nogal wat mannen de adem in tijdens de seks om een voortijdige ejaculatie te voorkomen. Anderen proberen hun ademhaling onder controle te houden om het orgasme intenser te maken.