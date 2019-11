“Klokkenluider VS komt niet getuigen voor Huis van Afgevaardigden” kv

10 november 2019

05u05

Bron: ANP 0 De voorzitter van het impeachment-onderzoek van de Democraten Adam Schiff gaat niet in op het verzoek van de Republikeinen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden om de klokkenluider te verhoren. "Overbodig en onnodig", aldus Schiff in een brief aan de Republikeinse leider in het Huis Devin Nunes, waar nieuwszender CNN uit citeert.

Volgens de voorzitter is er nieuwer en overtuigender bewijs voor misdragingen van president Donald Trump, waardoor de getuigenis van de klokkenluider niet meer nodig is. Onder dat bewijs schaart Schiff ook de uitlatingen van Trump zelf deed over zijn gesprekken de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Dat en ander bewijs overtreft volgens Schiff ruimschoots het belang van de verklaring van de klokkenluider.

Een andere reden van Schiff om de klokkenluider niet op te roepen is volgens CNN de constante stroom bedreigingen van Trump en zijn aanhang aan de klokkenluider. De veiligheid van de persoon loopt volgens Schiff ernstig gevaar.



Republikeinen in het Huis hadden Schiff een lijstje met getuigen gestuurd van wie ze een verklaring willen horen in het kader van het impeachment-onderzoek tegen Trump. Onder hen is ook Hunter Biden, de zoon van de voormalige vicepresident Joe Biden. Of Biden wel komt getuigen is nog onbekend.

De klokkenluider is de anonieme functionaris die als eerste aan de bel trok wegens de vermeende druk die Donald Trump heeft uitgeoefend op zijn Oekraïense collega Volodimir Zelenski. De verwachting was al dat Schiff de meeste Republikeinse wensen naast zich neer zou leggen.

Trump liet zaterdag weten dat het Witte Huis vermoedelijk dinsdag de transcriptie vrijgeeft van een tweede telefoongesprek dat hij voerde met Zelenski. "Er komt nog een ander transcript aan dat heel belangrijk is", zei hij.