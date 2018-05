KLM-piloot in Noorse cel na alcoholcontrole mvdb

27 mei 2018

18u02

Bron: ANP 0 Een piloot van KLM is vrijdag op de luchthaven van Oslo tegen de lamp gelopen bij een alcoholcontrole. De vlieger zou een vlucht van Oslo naar Schiphol uitvoeren. Dat maakte de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vandaag bekend.

Verdere details over de aanhouding wil de KLM niet kwijt, ook de identiteit van de piloot en of het om een man of vrouw gaat, is niet bekendgemaakt. Waar de vlieger in hechtenis zit weet de luchtvaartmaatschappij niet. De Noorse luchtvaartautoriteiten hebben een onderzoek ingesteld.

Het Noorse dagblad VG meldt dat het om mannelijke piloot van tussen de 35 en 40 jaar gaat en dat hij nog twee weken vast blijft zitten. De verdachte heeft een advocaat in de hand genomen en heeft beroep aangetekend tegen de sanctie. Dat beroep dient komende week, schrijft de krant.