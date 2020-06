“Klinisch gezien bestaat het virus niet langer in Italië” Redactie

Bron: ANP 0 Het coronavirus neemt af in kracht, volgens de Italiaanse dokter Alberto Zangrillo. Hij is de hoofdarts van het San Raffaele ziekenhuis in Milaan, een van de zwaarst getroffen steden in Italië.

"Klinisch gezien bestaat het virus niet langer in Italië", aldus Zangrillo in een interview met televisiezender RAI. "Uit tests die de afgelopen tien dagen zijn uitgevoerd blijkt dat het aantal viruscellen sterk is afgenomen in vergelijking met de tests die een of twee maanden geleden werden gedaan.”

Een andere dokter uit Noord-Italië, Matteo Bassetti, zei tegen het Italiaanse persbureau ANSA dat hij ook ziet dat het virus in kracht afneemt. "Het is duidelijk dat Covid-19 een andere ziekte is geworden.”

Gisteren meldde Italië 75 nieuwe doden door het longvirus. Het geregistreerde dodental komt daarmee op 33.415. Het aantal besmettingen steeg met 355 tot 233.019.

De onderminister van Volksgezondheid Sandra Zampa zei in een verklaring dat mensen die zeggen dat het virus niet meer aanwezig is in Italië, de Italianen niet moeten verwarren. "We wachten nog op wetenschappelijk bewijs, verwar de mensen tot die tijd niet met uitspraken hierover. We moeten de Italianen juist vragen om nog steeds erg behoedzaam te zijn."