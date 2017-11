"Klimaatverandering zal grootste vluchtelingencrisis ooit veroorzaken" JC

12u08

Bron: EJF, The Guardian 0 AFP Grote droogte, zoals hier in Zuid-Afrika, zal volgens het rapport tientallen miljoenen mensen naar Europa drijven. De klimaatverandering kan de komende tien jaar tientallen miljoenen mensen uit hun thuisland drijven. Experten voorspellen de grootste vluchtelingencrisis die de wereld ooit heeft gezien en pleiten voor een wettelijk kader om de meest kwetsbaren te beschermen.

Dat staat te lezen in een nieuw rapport van de Environmental Justice Foundation (EJF), een ngo die strijdt voor mensenrechten en de bescherming van het milieu. Experten van het Amerikaanse leger en veiligheidsdiensten stellen in de studie dat het aantal klimaatvluchtelingen de huidige vluchtelingencrisis vanuit Syrië zal doen verbleken. "Als Europa denkt dat het vandaag een probleem heeft met migratie, wacht dan nog twintig jaar", zegt gepensioneerd brigadier-generaal Stephen Cheney.

Volgens Cheney zal vooral de Sahel ontvlucht worden. "We spreken niet over een of twee miljoen mensen, maar tien of twintig. En ze gaan niet naar Zuid-Afrika, ze zullen de Middellandse Zee oversteken."

Existentiële bedreiging

De studie, die gisteren gepubliceerd werd, roept overheden op een overeenkomst te sluiten over een wettelijk kader dat klimaatvluchtelingen beschermt. In de aanloop naar de klimaattop volgende week in Duitsland roepen de auteurs ook op meer werk te maken van de klimaatdoelstellingen van Parijs.

"We kijken op langere termijn aan tegen een existentiële bedreiging van onze beschaving", waarschuwt Sir David King, gewezen wetenschappelijk adviseur van de Britse regering, in het rapport. "Op korte termijn zijn er eveneens allerlei risico's en er is een reactie nodig op een ongeziene schaal."

Syrië

Het rapport stelt tot slot dat de klimaatverandering ook al een rol speelde in de aanloop naar de Syrische oorlog. Opeenvolgende droogtes tussen 2006 en 2011 dreven 1,5 miljoen mensen naar de steden. Veel van die mensen hadden geen noemenswaardige toegang tot voedsel, water of werk.

"Klimaatverandering is de onvoorspelbare factor die, samen met economische en politieke spanningen, het potentieel heeft om geweld en conflicten uit te lokken met rampzalige gevolgen", zegt CEO van EJF Steve Trent. "In onze snel veranderende wereld moet de klimaatverandering beschouwd worden als een dringende prioriteit."

Volgens Trent is het niet te laat om actie te ondernemen. "We moeten nu sterke, ambitieuze stappen zetten om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen en een international wettelijk mechanisme ontwikkelen om klimaatvluchtelingen te beschermen. Dan kunnen we de armsten en kwetsbaarsten in onze samenleving beschermen en een veilige toekomst voor onze planeet opbouwen."