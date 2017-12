"Kledij van sommige vrouwen is een uitnodiging om lastiggevallen te worden", stelt Amerikaanse politica sam

15u20

Bron: Politico 0 AP Marcy Kaptur, een Amerikaanse Democratische volksvertegenwoordigster, vindt dat de kledij van sommige vrouwen een "uitnodiging is om lastiggevallen te worden". Ze deed die uitspraak op een besloten vergadering met partijgenoten over seksueel grensoverschrijdend gedrag, vernam Politico van twee aanwezige Democratische bronnen.

"Ik zag gisteren een lid met haar decolleté zo diep dat het tot de vloer ging", zei de 71-jarige Kaptur volgens de bronnen. "En wat ik gezien heb... is gewoon een uitnodiging." Na de opmerking stonden veel aanwezigen perplex, luidt het.

Kaptur vindt dat vrouwen op het Capitool strengere kledingvoorschriften zouden moeten volgen. "Misschien oogst ik hiervoor boegeroep, maar veel bedrijven en het leger hebben een dresscode", zei ze. "Ik ben al gechoqueerd door enkele kleren van... leden en personeel. Mannen moeten dassen en pakken dragen."

Reactie

Kaptur zetelt in het parlement sinds 1983. Ze zegt in een reactie aan Politico dat ze nooit heeft willen suggereren dat vrouwen schuld treft voor lastiggevallen te worden, en dat ze in haar beginperiode in het parlement een toevluchtsoord werd voor vrouwelijk personeel dat slecht werd behandeld door hun baas.

"Onder geen omstandigheden is het de schuld van het slachtoffer als ze worden lastiggevallen op eender welke manier. Ik deelde wat verhalen uit mijn tijd hier in de context van de 'Me Too'-wetgeving en hoe we het decorum en de dresscode kunnen naar een hoger niveau kunnen tillen om vrouwen te beschermen van iets wat een indringend probleem is, hier en in de maatschappij in het algemeen."

Schandalen

Het Amerikaans parlement krijgt de jongste tijd af te rekenen met een reeks beschuldigingen van seksueel wangedrag. Drie leden hebben de voorbije weken om die reden ontslag genomen.