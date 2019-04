“Kinderen vermoorde journalist Khashoggi krijgen duizenden dollars en huizen om te zwijgen” TT

02 april 2019

11u57

Bron: ANP, The Washington Post 0 De kinderen van de vermoorde Saudische journalist Jamal Khashoggi krijgen voor miljoenen onroerend goed en toelages van de Saudische staat. Dat meldt de Washington Post, de Amerikaanse krant waar de journalist voor werkte. In ruil moeten ze “terughoudendheid tonen op het vlak van publieke verklaringen”.

De kritische journalist Khashoggi werd op 2 oktober 2018 in het Saudische consulaat in het Turkse Istanbul door Saudische speciale agenten vermoord. Zijn lichaam werd in stukken gezaagd en is nooit nog opgedoken. Buitenlandse inlichtingendiensten vermoeden dat kroonprins Mohammed bin Salman zelf achter de moord zit, maar in Saudi-Arabië wordt dat ten stelligste ontkend. Het regime geeft de agenten zelf de schuld, officieel zijn elf mensen in staat van beschuldiging gesteld.

Volgens de Washington Post krijgen de twee zonen en twee dochters volgens Saudische functionarissen en bronnen rond de familie nu elk een huis van omgerekend een slordige 3,5 miljoen euro in de stad Djedda. Verder zouden ze een maandelijkse toelage ontvangen van omgerekend een kleine 9.000 euro. Dat bedrag kan nog oplopen en uiteindelijk zelfs in de miljoenen uitkomen.

Volgens de krant wil Saudi-Arabië op die manier “een regeling op lange termijn treffen met de familie om te verzekeren dat ze terughoudendheid tonen op het vlak van publieke verklaringen”.

Er woont maar een van de vier kinderen in Saudi-Arabië, de andere drie verblijven in de VS. Verwacht wordt dat ze hun nieuw verworven huizen zullen verkopen.