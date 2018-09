"Kinderen van kobaltmijnwerkers in Congo groter risico op aangeboren afwijkingen" kv

Bron: Belga 2 De winning van kobalt in Congo is een bedreiging voor de gezondheid van omwonenden en het milieu. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek door wetenschappers van de KU Leuven en de Universiteit van Lubumbashi in Kasulo, een wijk van Kolwezi, in het hart van de Congolese mijnstreek. Kobalt is een cruciaal onderdeel van herlaadbare lithium-ionbatterijen die op hun beurt onmisbaar zijn voor het functioneren van smartphones en elektrische auto's.

Na de ontdekking van kobalterts onder een woning veranderde de wijk Kasulo op korte termijn in een mijn. Tussen de huizen ontstonden tientallen mijnputten waar ambachtelijke mijnwerkers aan de slag gingen terwijl de bewoners er bleven wonen. Het grote probleem is het stof dat hierbij vrijkomt en dat niet alleen kobalt maar ook andere metalen bevat zoals uranium.

Uit onderzoek van de urine- en bloedstalen van 72 inwoners, onder wie 32 kinderen, blijkt volgens onderzoeker Benoit Nemery (KU Leuven) dat vooral de kinderen kwetsbaar zijn. Ze hadden tien keer zoveel kobalt in de urine als kinderen die in een aangrenzende wijk wonen. Naast kobalt, dat niet zo toxisch is als lood, cadmium of arseen, werden verhoogde concentraties van andere metalen vastgesteld. Ook het DNA van de kinderen bleek meer beschadigd. In een andere studie die nog loopt, zijn er volgens Nemery aanwijzingen dat kinderen van de mijnwerkers een groter risico lopen op aangeboren misvormingen.