“Kinderen Ruinerwold waren afgeschermd. Die plek was vooral bedoeld om buitenwereld buiten te houden”

18 oktober 2019

12u08

De zes kinderen die samen met hun vader vermoedelijk negen jaar afgesloten van de buitenwereld in een boerderij in Ruinerwold woonden, konden wel naar buiten. Ze kwamen echter niet verder dan het erf van de boerderij.

Dat vertelde de plaatsvervangende politiechef Janny Knol gisteravond bij tv-programma ‘Pauw’. Ze maakte ook bekend dat het om vier vrouwen en twee mannen gaat.

Aan de tafel van de talkshow gaf Knol meer duidelijk over de ‘afgesloten ruimte’ waarin het gezin was aangetroffen. Die ruimte zat in de boerderij. “Het was één ruimte, die weer was verdeeld in kleine compartimenten”, schetste de politiechef. “Het was in ieder geval voldoende ruimte voor zes mensen, maar de exacte grootte in vierkante meters weet ik niet.”

Naar buiten

Knol liet weten dat er daglicht de ruimte binnenkwam. En de intussen volwassen geworden kinderen kwamen ook buiten. “Maar ze bleven op het terrein met een omheining, dus ze waren echt wel afgeschermd. De plek was vooral bedoeld om de buitenwereld buiten te houden.”

Volgens de politie wisten de kinderen wel dat er ‘een buitenwereld’ bestond, maar is niet duidelijk of ze wisten hoe groot die is. Of ze dan over een radio, tv of computer beschikten? “Er waren spullen aanwezig. Maar hun precieze bezittingen weet ik niet.” De kinderen spraken in ieder geval gewoon Nederlands.

Wilden ze wel weg?

Cabaretier en presentator Richard Groenendijk, die ook bij PAUW aan tafel zat, wierp nog een andere vraag op. Wilden deze kinderen wel uit de boerderij weggehaald worden? “Het is heel moeilijk om te beoordelen”, erkent Knol. “Je kijkt vanuit je eigen normenkader. Hun manier van doen en leven is voor hen wellicht normaal. Daarom hebben we hier ook hulp ingeschakeld van onder meer psychologen.”

Zowel de vader als de huurder van de boerderij (Josef B.) werd aangehouden vanwege wederrechtelijke vrijheidsberoving. De vraag blijft echter of de kinderen gedwongen werden om op de boerderij te blijven. “De kinderen konden daar wel degelijk vrij bewegen, maar er is op de een of andere manier wel iets gaande tussen vader en kinderen’’, verwijst Knol naar mogelijk psychische dwang.

Gesprekken

Ondertussen loopt het onderzoek verder. Ook bij de politie leven nog veel vragen. “We hebben zeer beperkt met de kinderen gesproken. Het is niet eenvoudig om een gesprek met hen te voeren. We moeten heel voorzichtig en zorgvuldig zijn, in het belang van de zorg en het strafrechtelijk onderzoek.”