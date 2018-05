"Kinderen die illegaal VS binnenkomen, kunnen van hun families gescheiden worden" TTR

08 mei 2018

08u40

Bron: Belga 0 De Amerikaanse minister van Justitie, Jeff Sessions, heeft vandaag tijdens een persconferentie verklaard dat kinderen die illegaal de Verenigde Staten binnenkomen van hun ouders gescheiden kunnen worden. De maatregel past binnen de "nultolerantie" van het Witte Huis tegenover illegale migratie.

"We willen de gezinnen niet uit elkaar halen, maar we willen ook niet dat gezinnen illegaal de grens oversteken", aldus Sessions tijdens een persconferentie in San Diego samen met de directeur van de federale immigratiepolitie (ICE). "Wie de grens illegaal oversteekt, wordt vervolgd."

We willen dat iedereen weet dat de grens niet open is. Jef Sessions, de Amerikaanse minister van Justitie.

"Als jullie buitenlanders zonder papieren de grens laten oversteken, zullen we jullie vervolgen", ging Sessions verder. "Als jullie een kind laten binnenkomen, zullen we jullie vervolgen. En dat kind van jullie weghalen, zoals de wet dat voorschrijft."

"De Amerikanen hebben gelijk dat ze een veilige en beveiligde grens willen", zei Sessions nog. Hij herinnerde eraan dat Donald Trump zijn campagne opbouwde rond dat idee. "Het is een van de redenen waarom hij gewonnen heeft, en we willen dat iedereen weet dat de grens niet open is", aldus de minister, die toevoegde dat zij die een visum of asiel willen aanvragen dat maar moeten doen, en vervolgens hun beurt moeten afwachten.

Vermist

Volgens Time Magazine maakt het nieuwe beleid deel uit van het plan om 100 procent van de mensen die de VS illegaal betreden, te vervolgen. Volwassenen worden meteen naar de gevangenis gestuurd, de kinderen komen terecht bij het Department of Health and Human Services, waarna ze in opvanghuizen of bij familie in de VS geplaatst worden.

Uit cijfers van Homeland Security zijn sinds oktober vorig jaar zo al 700 kinderen van hun ouders gescheiden. Volgens senatoren zijn al bijna 1.500 migrantenkinderen als vermist opgegeven nadat ze geplaatst werden in opvanghuizen of gezinnen.

Vorige week arriveerden nog 150 mensen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens na een lange en gevaarlijke tocht door Centraal-Amerika. Veel van hen wilden asiel aanvragen in de VS, omdat ze in hun eigen land slachtoffers waren van geweld of doodsbedreigingen kregen. De "karavaan" werd zwaar bekritiseerd door president Donald Trump.