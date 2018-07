"Kind stak mogelijk brand aan waarin moeder en drie kinderen omkwamen" Redactie

30 juli 2018

20u37

Bron: ANP 0 De Franse justitie onderzoekt of een brand in een flat in de buurt van Parijs die vier levens eiste, is aangestoken door een tienjarig kind. Dat hebben bronnen bij justitie aan de zender Europe 1 gemeld.

Door de brand vorige week donderdag in Aubervilliers zijn een vrouw en haar drie kinderen om het leven gekomen. Zij werden dood gevonden in een appartement op de zeventiende etage van de flat met achttien verdiepingen.

Het kind van tien zou met een aansteker een doekje in brand hebben gestoken. Daarna zou het kind er niet meer in zijn geslaagd het vuur te doven. Als tienjarige is het kind voor de Franse wet te jong om te worden vervolgd.