“Kim Jong-un in coma, zijn zus neemt over” Redactie

24 augustus 2020

09u03

Bron: Mirror, New York Post 22 De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un ligt in coma, zo beweert Chang Song-min, de voormalige assistent van de in 2009 overleden Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung. Het bericht komt enkele dagen nadat Kim Jong-un een deel van zijn macht zou hebben overgedragen aan zijn jongere zus Kim Yo-jong.

Kim Yo-jong is naar schatting 32 jaar. Ze is al jaren een invloedrijke adviseur van haar broer Kim Jong-un, die een geschatte leeftijd van 36 jaar heeft. Donderdag kwam het bericht dat de Noord-Koreaanse dictator een deel van zijn bevoegdheden aan zijn zus had overgedragen, zodat hij minder stress zou hebben. Maar volgens Chang Song-min, voormalig medewerker van de Zuid-Koreaanse president Kim Dae-jung, is er meer aan de hand. Hij denkt dat Kim Jong-un nog wel leeft, maar in coma ligt. “De volledige opvolging is nog niet geregeld en daarom wordt Kim Yo-jong nu naar voren geschoven omdat het vacuüm niet te lang mag aanhouden”, aldus Chang Song-min.

Kim Jong-un verscheen dit jaar amper in het openbaar, wat tot speculaties over zijn gezondheid leidde. Sommige waarnemers gingen er zelfs van uit dat hij gestorven was. Een misgelopen hartoperatie zou aan de basis liggen. Maar toen liet Kim Jong-un zich begin mei plots toch zien tijdens een bezoek aan een nieuwgebouwde mestfabriek ten noorden van hoofdstad Pyongyang.



Volgens Chang Song-min is Kim Yo-jong nu de tweede in lijn om Noord-Korea te leiden, maar is ze niet aangeduid als de opvolger van haar broer.